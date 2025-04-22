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Чемпионат Испании
Барселона
22.04.2025 22:30 - : -
Мальорка
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Испания
22 апреля 2025, 13:53 | Обновлено 22 апреля 2025, 14:02
57
0

Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 22 апреля в 22:30 по Киеву

22 апреля 2025, 13:53 | Обновлено 22 апреля 2025, 14:02
57
0
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

22 апреля на «Эстади Олимпико» пройдет матч 33-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Мальоркой. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Барселона

Команда всегда ставит перед собой только максимальные цели. Она долго, для себя, не брала трофеев, и только Хави принес ей в 2023-м году и Суперкубок, и Примеру. Но как только в следующем сезоне не было взято ни единого трофея, Лапорта указал на дверь и местной легенде, сменив его на Флика.

При Ханси появился, по сути, только один новичок, и то ради Ольмо пришлось почистить заметно состав. Правда, быстро прибавила молодежь, в первую очередь Ямаль. Как итог, больше чем клуб соответствует наконец-то статусу полностью. В Лиге чемпионов он в полуфинале - в предыдущем раунде после 4:0 с Боруссией дома в Дортмунде, конечно, оформили удовлетворительный счет, но ими стали 1:3. На внутренней арене идет конкуренция с Реалом. Его разгромили в Суперкубке, а в конце месяца будет финал Копы дель Рей. В Примере получается держать соперника за спиной. Но последние матчи, с Леганесом и Сельтой, выигрывались крайне тяжело.

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Мальорка

Клуб в предыдущие сезоны играл под руководством Агирре. Хавьер сначала не допустил вылета в Сегунду при, казалось бы, безнадежной ситуации. А напоследок, в 2024-м, вывел финал Копы дель Рей, правда, там проиграв Атлетику. При этом в Ла Лиге, правда, ограничились скромным пятнадцатым местом - но без риска понижения в классе.

Летом мексиканца, что уехал тренировать на родине национальную сборную, заменил Ягоба Аррасате. И, как и в других своих предыдущих клубах, ведет борьбу за выход в еврокубки, пусть и без заоблачной статистики - но и конкуренты ошибаются. С Леганесом в субботу ограничились нулевой ничьей, а ведь такие поединки нужно выигрывать.

Статистика личных встреч

Начиная с 2011-го года, Мальорка взяла только одну ничью, проиграв все остальные очные поединки с грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в легкой победе лидера дома. Но он может снова наломать дров в обороне, что нужно будет компенсировать атакой. Ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Барселона
22 апреля 2025 -
22:30
Мальорка
Тотал больше 3.0 1.71 Сделать ставку

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Барселона Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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