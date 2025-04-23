Испания23 апреля 2025, 00:39 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:41
389
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Барселона – Мальорка – 1:0. Как забил Ольмо. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25
23 апреля 2025, 00:39 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:41
389
0
22 апреля прошел матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Мальорка.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 22 апреля
Барселона – Мальорка – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ольмо, 46
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Ольмо, 46 мин.
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
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