22 апреля прошел матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Мальорка.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

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Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 22 апреля

Барселона – Мальорка – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ольмо, 46

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ГОЛ! 1:0 Ольмо, 46 мин.