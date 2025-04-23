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Чемпионат Испании
Барселона
22.04.2025 22:30 – FT 1 : 0
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 апреля 2025, 00:39 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:41
389
0

Барселона – Мальорка – 1:0. Как забил Ольмо. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги 2024/25

23 апреля 2025, 00:39 | Обновлено 23 апреля 2025, 00:41
389
0
Барселона – Мальорка – 1:0. Как забил Ольмо. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля прошел матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Мальорка.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ла Лига 2024/25. 33-й тур, 22 апреля

Барселона – Мальорка – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ольмо, 46

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Ольмо, 46 мин.

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
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Барселона Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Дани Ольмо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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