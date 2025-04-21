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Англия
21 апреля 2025, 22:32 | Обновлено 21 апреля 2025, 22:33
735
0

Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ

«Бернли» с феномельными показателями возвращается в АПЛ в следующем сезоне

21 апреля 2025, 22:32 | Обновлено 21 апреля 2025, 22:33
735
0
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

44-летний английский главный тренер «Бернли» Скотт Паркер вошел в историю Чемпионшипа.

Специалист вывел уже третью команду Чемпионшипа в АПЛ.

В 2020 году под его руководством «Фулхэм» поднялся в классе, в 2022 году – «Борнмут», в 2025 году – «Бернли».

«Бернли» под руководством Паркера отметился великолепными результатами в сезоне:

  • – беспроигрышная серия «Бернли» длится уже 31 матч
  • – лишь 15 пропущенных голов в 44 матчах
  • – ни в одном матче не пропустили более 1 гола
  • – 29 матчей без пропущенных мячей
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Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Бернли Скотт Паркер статистика Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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