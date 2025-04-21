Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ

44-летний английский главный тренер «Бернли» Скотт Паркер вошел в историю Чемпионшипа.

Специалист вывел уже третью команду Чемпионшипа в АПЛ.

В 2020 году под его руководством «Фулхэм» поднялся в классе, в 2022 году – «Борнмут», в 2025 году – «Бернли».

«Бернли» под руководством Паркера отметился великолепными результатами в сезоне:

– беспроигрышная серия «Бернли» длится уже 31 матч

– лишь 15 пропущенных голов в 44 матчах

– ни в одном матче не пропустили более 1 гола

– 29 матчей без пропущенных мячей

Fulham 2020 ⚪️

Bournemouth 2022 🍒

Burnley 2025 🟣



Scott Parker has brought a THIRD team from the Championship to the Premier League 📈👏 pic.twitter.com/Ikr8jPa0fK — LiveScore (@livescore) April 21, 2025