Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ

44-летний английский главный тренер «Бернли» Скотт Паркер вошел в историю Чемпионшипа.

Специалист вывел уже третью команду Чемпионшипа в АПЛ.

В 2020 году под его руководством «Фулхэм» поднялся в классе, в 2022 году – «Борнмут», в 2025 году – «Бернли».

«Бернли» под руководством Паркера отметился великолепными результатами в сезоне:

Fulham 2020 ⚪️ Bournemouth 2022 🍒 Burnley 2025 🟣 Scott Parker has brought a THIRD team from the Championship to the Premier League 📈👏

Burnley's Championship record this season has been unbelievable:



- Conceded 15 goals in 44 games

- Kept 29 clean sheets

- Haven't conceded more than one goal in any game

- Unbeaten in their last 31 games



Now back in the Premier League. 💪