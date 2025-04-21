Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
«Бернли» с феномельными показателями возвращается в АПЛ в следующем сезоне
44-летний английский главный тренер «Бернли» Скотт Паркер вошел в историю Чемпионшипа.
Специалист вывел уже третью команду Чемпионшипа в АПЛ.
В 2020 году под его руководством «Фулхэм» поднялся в классе, в 2022 году – «Борнмут», в 2025 году – «Бернли».
«Бернли» под руководством Паркера отметился великолепными результатами в сезоне:
- – беспроигрышная серия «Бернли» длится уже 31 матч
- – лишь 15 пропущенных голов в 44 матчах
- – ни в одном матче не пропустили более 1 гола
- – 29 матчей без пропущенных мячей
Fulham 2020 ⚪️— LiveScore (@livescore) April 21, 2025
Bournemouth 2022 🍒
Burnley 2025 🟣
Scott Parker has brought a THIRD team from the Championship to the Premier League 📈👏 pic.twitter.com/Ikr8jPa0fK
Burnley's Championship record this season has been unbelievable:— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 21, 2025
- Conceded 15 goals in 44 games
- Kept 29 clean sheets
- Haven't conceded more than one goal in any game
- Unbeaten in their last 31 games
Now back in the Premier League. 💪 pic.twitter.com/BcY60Mofli
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