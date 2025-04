Вулверхемптон на Олд Траффорд написал новую страницу в клубной истории

«Вулвергемптон» одержал пять подряд побед в чемпионате Англии впервые за 55 лет.

«Саутгемптон» – «Вулвергемптон» – 1:2

«Вулвергемптон» – «Вест Гэм» – 1:0

«Ипсвич» – «Вулвергемптон» – 1:2

«Вулвергемптон» – «Тоттенхэм» – 4:2

«Манчестер Юнайтед» – «Вулвергемптон» – 0:1

Также «волки» впервые с 1980 года дважды победили «Манчестер Юнайтед» в течение одного сезона.

«Вулвергемптон» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

«Манчестер Юнайтед» – «Вулвергемптон» – 0:1

