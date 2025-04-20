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Англия
20 апреля 2025, 19:22 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:59
488
2

Вулверхемптон на Олд Траффорд написал новую страницу в клубной истории

«Волкам» дважды в сезоне удалось победить «Манчестер Юнайтед»

20 апреля 2025, 19:22 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:59
488
2
Вулверхемптон на Олд Траффорд написал новую страницу в клубной истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Вулверхемптон

«Вулвергемптон» одержал пять подряд побед в чемпионате Англии впервые за 55 лет.

«Саутгемптон» – «Вулвергемптон» – 1:2
«Вулвергемптон» – «Вест Гэм» – 1:0
«Ипсвич» – «Вулвергемптон» – 1:2
«Вулвергемптон» – «Тоттенхэм» – 4:2
«Манчестер Юнайтед» – «Вулвергемптон» – 0:1

Также «волки» впервые с 1980 года дважды победили «Манчестер Юнайтед» в течение одного сезона.

«Вулвергемптон» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
«Манчестер Юнайтед» – «Вулвергемптон» – 0:1

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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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ViAn
     А Аморім теж продовжує бити недосяжні рекорди.
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0
Saar
Нажаль, МЮ далеко від зони вильоту🤣🤣
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-1
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