Вулверхемптон на Олд Траффорд написал новую страницу в клубной истории
«Волкам» дважды в сезоне удалось победить «Манчестер Юнайтед»
«Вулвергемптон» одержал пять подряд побед в чемпионате Англии впервые за 55 лет.
«Саутгемптон» – «Вулвергемптон» – 1:2
«Вулвергемптон» – «Вест Гэм» – 1:0
«Ипсвич» – «Вулвергемптон» – 1:2
«Вулвергемптон» – «Тоттенхэм» – 4:2
«Манчестер Юнайтед» – «Вулвергемптон» – 0:1
Также «волки» впервые с 1980 года дважды победили «Манчестер Юнайтед» в течение одного сезона.
«Вулвергемптон» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
«Манчестер Юнайтед» – «Вулвергемптон» – 0:1
Wolves have won five consecutive top-flight league games for the first time in 55 years.— Squawka (@Squawka) April 20, 2025
It's the first time they've done the league double over Manchester United since 1980. 🐺 pic.twitter.com/FJ99KwfULW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло доверится Куртуа несмотря на то, что Лунин вернулся в заявку
Решающий поединок состоится 20 апреля и начнется не ранее 16:30 по Киеву