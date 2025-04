Аякс впервые за почти 16 лет опозорился в Эредивизи

В матче 31-го тура Эредивизи «Утрехт» дома разбил лидера чемпионата, амстердамский «Аякс», со счетом 4:0.

Если не учитывать матчи против «Фейеноорда» и ПСВ, поражение в 4+ мяча стало первым для амстердамцев с 3 мая 2009 года.

Тогда «Аякс» проиграл в Роттердаме «Спарте» со счетом 0:4.

Несмотря на поражение от «Утрехта», «Аякс» продолжает лидировать в Эредивизи.

Эредивизи. 31-й тур

Утрехт – Аякс – 4:0

Голы: Алле, 29, Родригес, 52, 63, Ааронсон, 85

