Астон Вилла продолжила свою блестящую домашнюю беспроигрышную серию
Ньюкасл Юнайтед стал очередной жертвой команды из Бирмингема
В матче 33–го тура АПЛ Астон Вилла победила на своем поле Ньюкасл Юнайтед со счетом 4:1.
Клуб из Бирмингема имеет победную домашнюю серию из 6–ти матчей во всех турнирах. При этом Астон Вилла забивает минимум 2 гола в каждой из этих игр.
- Астон Вилла – Челси 2:1
- Астон Вилла – Кардифф 2:0
- Астон Вилла – Брюгге 3:0
- Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1
- Астон Вилла – ПСЖ 3:2
- Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 4:1
Также Астон Вилла имеет длинную беспроигрышную домашнюю серию в матчах АПЛ, которая длится уже 16 матчей (начало серии– сентябрь 2024 года).
Самая длинная серия бирмингемцев была совершена в период с марта по декабрь 2023 года, когда Астон Вилла не проигрывала в 17–ти подряд домашних матчах АПЛ.
6 - Aston Villa have won six successive home games in all competitions, each while scoring at least twice. It's their longest run of home wins while scoring 2+ since January 1990 (11). Super. pic.twitter.com/ZzRoJedsME— OptaJoe (@OptaJoe) April 19, 2025
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