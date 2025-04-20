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Англия
20 апреля 2025, 03:40 | Обновлено 20 апреля 2025, 04:01
63
0

Астон Вилла продолжила свою блестящую домашнюю беспроигрышную серию

Ньюкасл Юнайтед стал очередной жертвой команды из Бирмингема

20 апреля 2025, 03:40 | Обновлено 20 апреля 2025, 04:01
63
0
Астон Вилла продолжила свою блестящую домашнюю беспроигрышную серию
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33–го тура АПЛ Астон Вилла победила на своем поле Ньюкасл Юнайтед со счетом 4:1.

Клуб из Бирмингема имеет победную домашнюю серию из 6–ти матчей во всех турнирах. При этом Астон Вилла забивает минимум 2 гола в каждой из этих игр.

  • Астон Вилла – Челси 2:1
  • Астон Вилла – Кардифф 2:0
  • Астон Вилла – Брюгге 3:0
  • Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1
  • Астон Вилла – ПСЖ 3:2
  • Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 4:1

Также Астон Вилла имеет длинную беспроигрышную домашнюю серию в матчах АПЛ, которая длится уже 16 матчей (начало серии– сентябрь 2024 года).

Самая длинная серия бирмингемцев была совершена в период с марта по декабрь 2023 года, когда Астон Вилла не проигрывала в 17–ти подряд домашних матчах АПЛ.

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Ньюкасл Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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