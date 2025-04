Астон Вилла продолжила свою блестящую домашнюю беспроигрышную серию

В матче 33–го тура АПЛ Астон Вилла победила на своем поле Ньюкасл Юнайтед со счетом 4:1.

Клуб из Бирмингема имеет победную домашнюю серию из 6–ти матчей во всех турнирах. При этом Астон Вилла забивает минимум 2 гола в каждой из этих игр.

Также Астон Вилла имеет длинную беспроигрышную домашнюю серию в матчах АПЛ, которая длится уже 16 матчей (начало серии– сентябрь 2024 года).

Самая длинная серия бирмингемцев была совершена в период с марта по декабрь 2023 года, когда Астон Вилла не проигрывала в 17–ти подряд домашних матчах АПЛ.

6 - Aston Villa have won six successive home games in all competitions, each while scoring at least twice. It's their longest run of home wins while scoring 2+ since January 1990 (11). Super.