Огненная борьба за зону ЛЧ. Астон Вилла дома разгромила Ньюкасл

В субботу, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».

Встречу принимает «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля вышли вперед уже на первой минуте благодаря голу Олли Уоткинса, на что через 17 минут взятием ворот ответил защитник гостей Фабиан Шер. ВО второй половине встречи подопечные Уная Эмери забили три безответных мяча. 4:1 на табло Вилла Парк.

После этой победы «Астон Вилла» расположилась на 6-м месте, а «Ньюкасл» остался 3-м.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл – 4:1

Голы: Уоткинс, 1, Маатсен, 64, Берн, 73 (автогол), Онана – Шер, 18

Предупреждения: Рэмзи, 88 – Шер, 13, Жоелинтон, 41, Гимараеш, 63

Астон Вилла: Мартинес, Матсен, Мингс, Конса, Кэш, Тилеманс, Камара (Баркли, 82), Макгинн (Рэмзи, 72), Асенсио (Онана, 72), Роджерс (Мален, 82), Уоткинс (Рэшфорд, 82)

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Берн, Шер (Таргетт, 82), Триппье (Крафт, 76), Жоелинтон, Тонали, Гимараеш, Барнс (Уиллок, 76), Исак (Уилсон, 76), Мерфи (Гордон, 65)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.