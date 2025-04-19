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Чемпионат Англии
Астон Вилла
19.04.2025 19:30 – FT 4 : 1
Ньюкасл
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Англия
19 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:53
564
2

Огненная борьба за зону ЛЧ. Астон Вилла дома разгромила Ньюкасл

Команда Уная Эмери набрала сумасшедшую форму к окончанию сезона

19 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 19 апреля 2025, 21:53
564
2
Огненная борьба за зону ЛЧ. Астон Вилла дома разгромила Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В субботу, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».

Встречу принимает «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля вышли вперед уже на первой минуте благодаря голу Олли Уоткинса, на что через 17 минут взятием ворот ответил защитник гостей Фабиан Шер. ВО второй половине встречи подопечные Уная Эмери забили три безответных мяча. 4:1 на табло Вилла Парк.

После этой победы «Астон Вилла» расположилась на 6-м месте, а «Ньюкасл» остался 3-м.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл – 4:1

Голы: Уоткинс, 1, Маатсен, 64, Берн, 73 (автогол), Онана – Шер, 18

Предупреждения: Рэмзи, 88 – Шер, 13, Жоелинтон, 41, Гимараеш, 63

Астон Вилла: Мартинес, Матсен, Мингс, Конса, Кэш, Тилеманс, Камара (Баркли, 82), Макгинн (Рэмзи, 72), Асенсио (Онана, 72), Роджерс (Мален, 82), Уоткинс (Рэшфорд, 82)

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Берн, Шер (Таргетт, 82), Триппье (Крафт, 76), Жоелинтон, Тонали, Гимараеш, Барнс (Уиллок, 76), Исак (Уилсон, 76), Мерфи (Гордон, 65)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Астон Вилла - Ньюкасл Астон Вилла Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Амаду Онана Дэн Берн Иан Матсен Фабиан Шер Олли Уоткинс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Астон Вілла зараз несеться. Навіть Ньюкасл, який теж добре додав, не встояв
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+2
😼
Ого! Нічого собі
Спочатку Ньюкасл два матчі поспіль виносив всіх, а тепер естафету перейняла Астон Вілла 
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0
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