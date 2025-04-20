В субботу, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом».

Встречу принимает «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Гоподари поля уже на первой минуте открыли счет. Но в первом тайме «сороки» смогли его реализовать.

Во втором тайме «Астон Вилла» уничтожила соперника забив трижды.

После этой победы «Астон Вилла» расположилась на 6-м месте, а «Ньюкасл» остался 3-м. Интересно, что между командами два очка разницы.

Английская Премьер-Лига. 33-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл – 4:1

Голы: Уоткинс, 1, Маатсен, 64, Берн, 73 (автогол), Онана, 75 - Шер, 18

Предупреждения: Рэмзи, 88 - Шер, 13, Жоэлинтон, 41, Гимараеш, 63

Астон Вилла: Мартинес, Матсен, Мингс, Конса, Кэш, Тилеманс, Камара (Баркли, 82), Макгинн (Рэмзи, 72), Асенсио (Онана, 72), Роджерс (Мален, 82), Уоткинс (Рэшфорд, 82)

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Берн, Шер (Таргетт, 82), Триппье (Крафт, 76), Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш, Барнс (Уиллок, 76), Исак (Уилсон, 76), Мерфи (Гордон, 65)

Відео голів та огляд матчу