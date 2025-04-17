В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» – «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

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Астон Вилла

«Астон Вила» перед матчем с «Ньюкаслом» провела битву с «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда Унаи Эмери выиграла 3:2, но выбыла из турнира. «ПСЖ» прошел дальше благодаря победе в первом матче со счетом 3:1. У болельщиков «Астон Виллы» остались смешанные чувства. С одной стороны команда вылетела из Лиги чемпионов. С другой – «Астон Вилла» дала бой чемпиону Франции и могла бы забить больше, если бы не отличная игра голкипера «ПСЖ». В АПЛ «Астон Вилла» после поражения от «Кристал Пэлас» (1:4), одержала четыре победы подряд. Команда набрала 54 очка, поднялась на седьмую позицию и ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Ньюкасл

«Ньюкасл» набрал ход и несется вперед на всех парах. Команда обыграла «Вест Хэм» (1:0), «Брентфорд» (2:1), « Лестер» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (4:1) и «Кристал Пэлас» (5:0). «Ньюкасл» набрал 59 очков и взлетел на третье место турнирной таблицы АПЛ. Это серьезная заявка на выход в Лигу чемпионов. Хотя плотность команд довольно высокая и ситуация может меняться после каждого тура. К примеру «Астон Вилла», которая идет седьмой, отстает от «Ньюкасла» всего на пять очков. Так что противостояние обещает быть очень интересным как для поклонников команд, так и для нейтрального болельщика.

Личные встречи

В матче первого круга «Ньюкасл» одержал уверенную победу со счетом 3:0. Из последних пяти поединков «Ньюкасл» выиграл четыре. Одна победа на счету «Астон Виллы».

«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Астон Вилла» забивает в среднем по 1,69 гола за игру. Средняя результативность «Ньюкасла» в гостях составляет 1,63 гола за матч.

Возможные составы

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Пау, Динь, Макгинн, Камара, Тилеманс, Онана, Роджерс, Рэшфорд.

«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Триппьер, Берн, Шер, Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон, Барнс, Мерфи, Исак.

Прогноз

Обоим командам необходимы очки в борьбе за заветное место в зоне Лиги чемпионов. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.