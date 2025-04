Борнмут обновил свой собственный рекорд в АПЛ

В матче 33-го тура АПЛ Кристал Пэлас и Борнмут сыграли вничью 0:0.

Благодаря этому «Борнмут» набрал свое 49-е очко в сезоне.

«Борнмут» еще никогда не набирал 49 очков в сезоне АПЛ. Это теперь новый клубный рекорд.

За 5 туров до конца чемпионата «вишни» занимают 8-е место.

