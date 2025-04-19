Англия19 апреля 2025, 22:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:10
617
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Борнмут обновил свой собственный рекорд в АПЛ
Позволила это сделать выездная ничья против «Кристал Пэлас»
19 апреля 2025, 22:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:10
617
0
В матче 33-го тура АПЛ Кристал Пэлас и Борнмут сыграли вничью 0:0.
Благодаря этому «Борнмут» набрал свое 49-е очко в сезоне.
«Борнмут» еще никогда не набирал 49 очков в сезоне АПЛ. Это теперь новый клубный рекорд.
За 5 туров до конца чемпионата «вишни» занимают 8-е место.
More @premierleague history made 🍒— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 19, 2025
For the second consecutive season, we've surpassed our record top-flight points tally 🙌🙌 pic.twitter.com/2eYzhihc0R
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