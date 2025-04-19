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Англия
19 апреля 2025, 22:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:10
617
0

Борнмут обновил свой собственный рекорд в АПЛ

Позволила это сделать выездная ничья против «Кристал Пэлас»

19 апреля 2025, 22:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:10
617
0
Борнмут обновил свой собственный рекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

В матче 33-го тура АПЛ Кристал Пэлас и Борнмут сыграли вничью 0:0.

Благодаря этому «Борнмут» набрал свое 49-е очко в сезоне.

«Борнмут» еще никогда не набирал 49 очков в сезоне АПЛ. Это теперь новый клубный рекорд.

За 5 туров до конца чемпионата «вишни» занимают 8-е место.

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Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кристал Пэлас статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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