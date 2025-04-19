Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Элина уверенно одолела Елену-Габриэлу в двух сетах
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.
В полуфинале украинка уверенно переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 90).
WTA 250 Руан. Грунт. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) [1] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:0, 6:2
Это была третья встреча соперниц. В 2021 Свитолина одолела румынку в 1/8 финала соревнований в Чикаго, а в 2023 справилась с оппоненткой в Кьяссо.
Элина оформила вторую баранку за один турнир. Во 2-м круге украинская теннисистка обыграла Ангелину Калинину 6:4, 6:0. Помимо Калининой и Русе, Свитолина в Руане также справилась с Жиль Тайхман и Джессикой Бузас Манейро.
В решающем поединке Свитолина встретится с Ольгой Данилович, которая в своем полуфинальном матче прошла Сюзан Ламенс. Ранее Элина и Ольга между собой не играли.
Свитолина впервые с января 2024 года пробилась в финал на уровне Тура. Элина проведет 22-й финал в карьере и поборется за 18-й титул.
Perfect performance ✨@ElinaSvitolina moves into the final with a 6-0, 6-2 win over Ruse!#OCRM2025 pic.twitter.com/wE9wMJFvJc— wta (@WTA) April 19, 2025
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завтра. Краще б було вийти на Ламенс: більше грає від суперниці, як на
мене, для Еліни вона більш зручна, але і Данілович можна і треба
перемагати
А от Остапенко продовжує довбати Свьонтек - рахунок 6- 0 в особистих зустрічах. Ось так.