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  4. Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
WTA
19 апреля 2025, 19:04 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:06
4515
7

Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане

Элина уверенно одолела Елену-Габриэлу в двух сетах

19 апреля 2025, 19:04 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:06
4515
7
Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В полуфинале украинка уверенно переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 90).

WTA 250 Руан. Грунт. 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:0, 6:2

Это была третья встреча соперниц. В 2021 Свитолина одолела румынку в 1/8 финала соревнований в Чикаго, а в 2023 справилась с оппоненткой в Кьяссо.

Элина оформила вторую баранку за один турнир. Во 2-м круге украинская теннисистка обыграла Ангелину Калинину 6:4, 6:0. Помимо Калининой и Русе, Свитолина в Руане также справилась с Жиль Тайхман и Джессикой Бузас Манейро.

В решающем поединке Свитолина встретится с Ольгой Данилович, которая в своем полуфинальном матче прошла Сюзан Ламенс. Ранее Элина и Ольга между собой не играли.

Свитолина впервые с января 2024 года пробилась в финал на уровне Тура. Элина проведет 22-й финал в карьере и поборется за 18-й титул.

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Элина Свитолина Елена-Габриэла Русе WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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C.Пеклов
Молодець !Після таких чітких подач від Еліни, у суперниці шансів на перемогу в матчі, не було.Браво!Успіху в фіналі!
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+8
Alehandro
Дяка Габілєні за те, що розім"яла Еліну перед фіналом. Еліні успіху
завтра. Краще б було вийти на Ламенс: більше грає від суперниці, як на
мене, для Еліни вона більш зручна, але і Данілович можна і треба
перемагати
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+5
andrian311
І таких титулів вже давненько не було. Як на мене, то краще синиця в руці. Але ще треба перемогти в одному матчі. А там і про щось більше можна помріяти)
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+4
Vlad Holl
Немає чого і коментувати , як кажуть рахунок на табло. Форму набрала , головне підтримати її до РГ.
 А от Остапенко продовжує довбати Свьонтек - рахунок 6- 0 в особистих зустрічах. Ось так.
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+1
serhiy
Наша мамуся !!!
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0
Павло
То добре, успіху в фіналі. Але нафіга Еліні цей турнір - не зрозуміло 
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-6
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