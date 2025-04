Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В полуфинале украинка уверенно переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 90).

WTA 250 Руан. Грунт. 1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:0, 6:2

Это была третья встреча соперниц. В 2021 Свитолина одолела румынку в 1/8 финала соревнований в Чикаго, а в 2023 справилась с оппоненткой в Кьяссо.

Элина оформила вторую баранку за один турнир. Во 2-м круге украинская теннисистка обыграла Ангелину Калинину 6:4, 6:0. Помимо Калининой и Русе, Свитолина в Руане также справилась с Жиль Тайхман и Джессикой Бузас Манейро.

В решающем поединке Свитолина встретится с Ольгой Данилович, которая в своем полуфинальном матче прошла Сюзан Ламенс. Ранее Элина и Ольга между собой не играли.

Свитолина впервые с января 2024 года пробилась в финал на уровне Тура. Элина проведет 22-й финал в карьере и поборется за 18-й титул.

Perfect performance ✨@ElinaSvitolina moves into the final with a 6-0, 6-2 win over Ruse!#OCRM2025 pic.twitter.com/wE9wMJFvJc