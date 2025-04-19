Потенциальная соперница Свитолиной. Определена первая финалистка в Руане
Ольга Данилович обыграла Сюзан Ламенс на турнире WTA 250 во Франции
Сербская теннисистка Ольга Данилович (Сербия, WTA 39) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.
В полуфинале сербка в двух сетах переиграла Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 69) за 1 час и 33 минуты.
WTA 250 Руан. Грунт. 1/2 финала
Ольга Данилович (Сербия) [3] – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:4, 6:4
Данилович во второй раз одолела Ламенс. В 2023 году Ольга справилась с Сюзан в полуфинале соревнований ITF W100 в Мадриде.
Данилович стала первой финалисткой турнира в Руане. В поединке за трофей Ольга может сыграть с Элиной Свитолиной, если украинка справится с Еленой-Габриэлой Русе.
Данилович в четвертый раз в карьере сыграет в финале на уровне Тура и поборется за третий титул. В октябре прошлого года она стала чемпионкой в Гуанчжоу.
Помимо Ламенс, Ольга в Руане также прошла Александру Крунич, Линду Фругвиртову и Моюку Утидзиму.
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