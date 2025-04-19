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WTA
19 апреля 2025, 17:43 | Обновлено 19 апреля 2025, 17:45
1354
0

Потенциальная соперница Свитолиной. Определена первая финалистка в Руане

Ольга Данилович обыграла Сюзан Ламенс на турнире WTA 250 во Франции

19 апреля 2025, 17:43 | Обновлено 19 апреля 2025, 17:45
1354
0
Потенциальная соперница Свитолиной. Определена первая финалистка в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Данилович

Сербская теннисистка Ольга Данилович (Сербия, WTA 39) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В полуфинале сербка в двух сетах переиграла Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 69) за 1 час и 33 минуты.

WTA 250 Руан. Грунт. 1/2 финала

Ольга Данилович (Сербия) [3] – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:4, 6:4

Данилович во второй раз одолела Ламенс. В 2023 году Ольга справилась с Сюзан в полуфинале соревнований ITF W100 в Мадриде.

Данилович стала первой финалисткой турнира в Руане. В поединке за трофей Ольга может сыграть с Элиной Свитолиной, если украинка справится с Еленой-Габриэлой Русе.

Данилович в четвертый раз в карьере сыграет в финале на уровне Тура и поборется за третий титул. В октябре прошлого года она стала чемпионкой в Гуанчжоу.

Помимо Ламенс, Ольга в Руане также прошла Александру Крунич, Линду Фругвиртову и Моюку Утидзиму.

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Ольга Данилович Сюзан Ламенс WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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