Потенциальная соперница Свитолиной. Определена первая финалистка в Руане

Сербская теннисистка Ольга Данилович (Сербия, WTA 39) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В полуфинале сербка в двух сетах переиграла Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 69) за 1 час и 33 минуты.

WTA 250 Руан. Грунт. 1/2 финала

Ольга Данилович (Сербия) [3] – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 6:4, 6:4

Данилович во второй раз одолела Ламенс. В 2023 году Ольга справилась с Сюзан в полуфинале соревнований ITF W100 в Мадриде.

Данилович стала первой финалисткой турнира в Руане. В поединке за трофей Ольга может сыграть с Элиной Свитолиной, если украинка справится с Еленой-Габриэлой Русе.

Данилович в четвертый раз в карьере сыграет в финале на уровне Тура и поборется за третий титул. В октябре прошлого года она стала чемпионкой в Гуанчжоу.

Помимо Ламенс, Ольга в Руане также прошла Александру Крунич, Линду Фругвиртову и Моюку Утидзиму.