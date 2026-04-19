Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19 апреля в финале соревнований WTA 250 Марта переиграла Веронику в двух сетах
19 апреля состоялся финал турнира WTA 250 в Руане (Франция) – трофей разыграли две украинские теннисистки: первая сеяная Марта Костюк и квалифайер Вероника Подрез.
Костюк одержала победу в двух сетах. Помимо трофея, Марта также получила чек на €37 390.
Подрез, для которой это были дебютные соревнования на уровне Тура, получила призовые в €22 125.
Помимо Костюк и Подрез, в Руане также выступила Александра Олейникова. Олейникова завершила выступления во втором круге (поражение Анне Бондар) и заработала €4 285.
Видеообзор матча Марта Костюк – Вероника Подрез
Александр Грицив не оставил шансов опытному представителю Нигерии Оланреваджу Дуродоле
Президент УАФ – об отъезде молодых талантов за границу