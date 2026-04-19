Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
WTA
19 апреля 2026, 20:38 |
1713
1

Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане

19 апреля в финале соревнований WTA 250 Марта переиграла Веронику в двух сетах

19 апреля 2026, 20:38 |
1713
1 Comments
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
WTA. Марта Костюк

19 апреля состоялся финал турнира WTA 250 в Руане (Франция) – трофей разыграли две украинские теннисистки: первая сеяная Марта Костюк и квалифайер Вероника Подрез.

Костюк одержала победу в двух сетах. Помимо трофея, Марта также получила чек на €37 390.

Подрез, для которой это были дебютные соревнования на уровне Тура, получила призовые в €22 125.

Помимо Костюк и Подрез, в Руане также выступила Александра Олейникова. Олейникова завершила выступления во втором круге (поражение Анне Бондар) и заработала €4 285.

Видеообзор матча Марта Костюк – Вероника Подрез

Марта Костюк Вероника Подрез Александра Олейникова WTA Руан призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нормально! Квартиру можно в Киеве купить. Теннис творит чудеса!
Ответить
+7
Популярные новости
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем