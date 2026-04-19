19 апреля Марта Костюк в украинском финале турнира WTA 250 в Руане (Франция) переиграла Веронику Подрез.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Марта получила главный трофей турнира, а Вероника – утешительный приз. Также украинкам вручили наручные часы.

Это был первый финал соревнований на уровне Тура, в котором сыграли две украинские теннисистки. Во время церемонии Марта отдельно отметила этот факт.

Для Костюк этот трофей стал вторым в карьере. Подрез впервые добралась до решающего поединка, сделав это на дебютном турнире WTA.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал

Марта Костюк (Украина) [1] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 6:3, 6:4

ФОТО. Трофей и часы. Костюк и Подрез: награждения после финала в Руане