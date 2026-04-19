Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19 апреля 2026, 18:00 | Обновлено 19 апреля 2026, 18:29
Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции, в финале в двух сетах обыграв Веронику

23-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

19 апреля Костюк в финале одолела еще одну представительницу Украины – 19-летнюю Веронику Подрез (WTA 209). Впервые в истории в решающем поединке соревнований на уровне Тура трофей разыграли две украинки.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Встреча завершилась за 1 час и 20 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал

Марта Костюк (Украина) [1] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 6:3, 6:4

Костюк и Подрез провели первое очное противостояние.

Марта в пятый раз сыграла в финале турнира WTA и завоевала второй титул. Впервые Костюк подняла трофей над головой в 2023 году на кортах Остина (WTA 250). Марта в Руане, помимо Подрез, также переиграла Диан Парри, Кэти Макнелли, Энн Ли и Татьяну Марию.

Для Подрез это был не только дебютный финал, но и дебютные соревнования на уровне Тура. Вероника в Руане стартовала с квалификации и на своем пути успела пройти Момоко Кобори, Доминику Салкову, Слоан Стивенс, Элизабетту Коччаретто и Кэти Бултер.

С понедельника Костюк поднимется на 23-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом является 16-я позиция. Подрез впервые в карьере войдет в топ-150 и окажется на 147-й строчке.

Второй год подряд в Руане трофей выигрывает украинка. В прошлом сезоне чемпионкой здесь стала Элина Свитолина, которая отказалась защищать трофей и на этой неделе выступила на пятисотнике в Штутгарте (дошла до полуфинала).

На следующей неделе Костюк выступит на тысячнике в Мадриде, а Подрез пока еще находится в заявке на 75-тысячник в Кьяссо.

Путь Костюк к трофею WTA 250 в Руане:

  • R1: Марта Костюк [1] – Диан Парри – 6:1, 6:4
  • R2: Марта Костюк [1] – Кэти Макнелли – 2:6, 6:2, 6:1
  • R3: Марта Костюк [1] – Энн Ли [5] – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3
  • 1/2 финала: Марта Костюк [1] – Татьяна Мария – 6:3, 6:0
  • Финал: Марта Костюк [1] – Вероника Подрез [Q] – 6:3, 6:4

Результаты Подрез на WTА 250 в Руане:

  • Q1: Вероника Подрез [8] – Момоко Кобори – 6:0, 6:3
  • Q2: Вероника Подрез [8] – Доминика Салкова [2] – 6:0, 6:4
  • R1: Вероника Подрез [Q] – Слоан Стивенс [WC] – 6:2, 6:1
  • R2: Вероника Подрез [Q] – Элизабетта Коччаретто [7] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4
  • R3: Вероника Подрез [Q] – Кэти Бултер – 6:4, 6:1
  • 1/2 финала: Вероника Подрез [Q] – Сорана Кырстя [2] – WO., Подрез
  • Финал: Вероника Подрез [Q] – Марта Костюк [1] – 3:6, 4:6

Ну , що ж - Марту з перемогою ! А у Вероніки ще все попереду 🇺🇦🤝
Ніка вже пошти точно попадає в квал РГ ..
Звичайно, хотілося б щоб їй дали WC в основну сітку, але шанси на це невисокі ..
...
Щиро вітаю Вероніку з початком її тенісної кар''єри !!
Ну а Мартусю - з титулом ! )
Вероніка сьогодні провалила свою першу подачу і це мабуть було визначальним. Теніс від неї - самої високої якості і це радує. Думаю що , при гарному тренерському підході , Вероніка   дуже скоро буде топом. Костюк взагалі не вразила , а як завжди дістала своїми психами.
 Вероніці треба побажати якнайшвидшого виходу на топ рівень і великих перемог. Молодець у всіх відношеннях . 
Якби не подвійні, хто зна як би воно все скінчилося.
Не треба поспішати і вимагати зайвого, зовсім необов'язково, що Вероніка почне зараз вигравати все поспіль, можливо, ще деякий час буде зупинятися на рівні чверть-півфіналів ITF. Головне, що достеменно відома наявність характеру, бійцівські якості і зразкова поведінка на корті. Це вже нікуди не подінеться. А перемоги прийдуть.
Дива не сталося. Марті подальших успіхів. Вероніці бажаю далі зростати і не стати черговою зірочкою, що вічно подає надії, а-ля Даша, Даяна, Катаріна...
Потенциал у Подрез хороший. Прям очень хороший. В очередной раз убедился, что игра и характер Костюк вообще не импонируют. С победой,сегодня победила Украина.
Молодець Марта,з титулом!Обидві молодці!Матч гідний фіналу!Слава Україні!
Вітання Марті, вітання Вероніці!..Марта додавала по потребі, але і Ніка стала для нас приємним відкриттям. Чекаємо на Ролан Гарросі))
Sèxy girls
Good Ukrainian final
Congratulations to Marta
Вітання для обох. Гра порадувала. А так хочеться побачити перемогу у більш престижних турнірах.
Український теніс переміг, а завтра і український футбол здобуде перемогу над бразильським
Марту з перемогою. Сьогодні не відмінно грали обидві, в основному на своїх подачах. Марта чомусь сиділа багато в захисті і не дуже агресивно била, хоча сьогодні у Вероніки була в більшості друга подача. І в результаті знову переміг чарівний годинник Заневської.
Хочется пожелать Веронике прогресса и роста. Гоняла Марту она здорово!
🇺🇦❤️Мартусе поздравления и пусть этот титул придаст ей уверенности на пути к покорению более рейтинговых турниров! И Вероничке тоже дальнейшего прогресса!
Нагородження показували ?
Цей титул для Марти, це невелика компенсація за травму на АО, яка потягла за собою довгий ланцюг втрачених та не отриманих очок. З огляду на ігрову форму Марти в цьому році, Марта недоотримала мінімум 1000 очок через травму та Рибакіну, яка також почала попадати Марті через ту травму. 
Жаль
Ніачом
Повезло, що Кирстя отримала травму, так обіграла б обох
ХАХА згоден з заголовком! ))  Переміг саме український теніс)
