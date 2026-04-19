Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции, в финале в двух сетах обыграв Веронику
23-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
19 апреля Костюк в финале одолела еще одну представительницу Украины – 19-летнюю Веронику Подрез (WTA 209). Впервые в истории в решающем поединке соревнований на уровне Тура трофей разыграли две украинки.
Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Встреча завершилась за 1 час и 20 минут.
WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал
Марта Костюк (Украина) [1] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 6:3, 6:4
Костюк и Подрез провели первое очное противостояние.
Марта в пятый раз сыграла в финале турнира WTA и завоевала второй титул. Впервые Костюк подняла трофей над головой в 2023 году на кортах Остина (WTA 250). Марта в Руане, помимо Подрез, также переиграла Диан Парри, Кэти Макнелли, Энн Ли и Татьяну Марию.
Для Подрез это был не только дебютный финал, но и дебютные соревнования на уровне Тура. Вероника в Руане стартовала с квалификации и на своем пути успела пройти Момоко Кобори, Доминику Салкову, Слоан Стивенс, Элизабетту Коччаретто и Кэти Бултер.
С понедельника Костюк поднимется на 23-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом является 16-я позиция. Подрез впервые в карьере войдет в топ-150 и окажется на 147-й строчке.
Второй год подряд в Руане трофей выигрывает украинка. В прошлом сезоне чемпионкой здесь стала Элина Свитолина, которая отказалась защищать трофей и на этой неделе выступила на пятисотнике в Штутгарте (дошла до полуфинала).
На следующей неделе Костюк выступит на тысячнике в Мадриде, а Подрез пока еще находится в заявке на 75-тысячник в Кьяссо.
Путь Костюк к трофею WTA 250 в Руане:
- R1: Марта Костюк [1] – Диан Парри – 6:1, 6:4
- R2: Марта Костюк [1] – Кэти Макнелли – 2:6, 6:2, 6:1
- R3: Марта Костюк [1] – Энн Ли [5] – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3
- 1/2 финала: Марта Костюк [1] – Татьяна Мария – 6:3, 6:0
- Финал: Марта Костюк [1] – Вероника Подрез [Q] – 6:3, 6:4
Результаты Подрез на WTА 250 в Руане:
- Q1: Вероника Подрез [8] – Момоко Кобори – 6:0, 6:3
- Q2: Вероника Подрез [8] – Доминика Салкова [2] – 6:0, 6:4
- R1: Вероника Подрез [Q] – Слоан Стивенс [WC] – 6:2, 6:1
- R2: Вероника Подрез [Q] – Элизабетта Коччаретто [7] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4
- R3: Вероника Подрез [Q] – Кэти Бултер – 6:4, 6:1
- 1/2 финала: Вероника Подрез [Q] – Сорана Кырстя [2] – WO., Подрез
- Финал: Вероника Подрез [Q] – Марта Костюк [1] – 3:6, 4:6
Звичайно, хотілося б щоб їй дали WC в основну сітку, але шанси на це невисокі ..
...
Щиро вітаю Вероніку з початком її тенісної кар''єри !!
Ну а Мартусю - з титулом ! )
Вероніці треба побажати якнайшвидшого виходу на топ рівень і великих перемог. Молодець у всіх відношеннях .
Не треба поспішати і вимагати зайвого, зовсім необов'язково, що Вероніка почне зараз вигравати все поспіль, можливо, ще деякий час буде зупинятися на рівні чверть-півфіналів ITF. Головне, що достеменно відома наявність характеру, бійцівські якості і зразкова поведінка на корті. Це вже нікуди не подінеться. А перемоги прийдуть.
Good Ukrainian final
Congratulations to Marta