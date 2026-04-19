Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане

23-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

19 апреля Костюк в финале одолела еще одну представительницу Украины – 19-летнюю Веронику Подрез (WTA 209). Впервые в истории в решающем поединке соревнований на уровне Тура трофей разыграли две украинки.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Встреча завершилась за 1 час и 20 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал

Марта Костюк (Украина) [1] – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 6:3, 6:4

Костюк и Подрез провели первое очное противостояние.

Марта в пятый раз сыграла в финале турнира WTA и завоевала второй титул. Впервые Костюк подняла трофей над головой в 2023 году на кортах Остина (WTA 250). Марта в Руане, помимо Подрез, также переиграла Диан Парри, Кэти Макнелли, Энн Ли и Татьяну Марию.

Для Подрез это был не только дебютный финал, но и дебютные соревнования на уровне Тура. Вероника в Руане стартовала с квалификации и на своем пути успела пройти Момоко Кобори, Доминику Салкову, Слоан Стивенс, Элизабетту Коччаретто и Кэти Бултер.

С понедельника Костюк поднимется на 23-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом является 16-я позиция. Подрез впервые в карьере войдет в топ-150 и окажется на 147-й строчке.

Второй год подряд в Руане трофей выигрывает украинка. В прошлом сезоне чемпионкой здесь стала Элина Свитолина, которая отказалась защищать трофей и на этой неделе выступила на пятисотнике в Штутгарте (дошла до полуфинала).

На следующей неделе Костюк выступит на тысячнике в Мадриде, а Подрез пока еще находится в заявке на 75-тысячник в Кьяссо.

Путь Костюк к трофею WTA 250 в Руане:

R1: Марта Костюк [1] – Диан Парри – 6:1, 6:4

R2: Марта Костюк [1] – Кэти Макнелли – 2:6, 6:2, 6:1

R3: Марта Костюк [1] – Энн Ли [5] – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3

1/2 финала: Марта Костюк [1] – Татьяна Мария – 6:3, 6:0

Финал: Марта Костюк [1] – Вероника Подрез [Q] – 6:3, 6:4

Результаты Подрез на WTА 250 в Руане:

Q1: Вероника Подрез [8] – Момоко Кобори – 6:0, 6:3

Q2: Вероника Подрез [8] – Доминика Салкова [2] – 6:0, 6:4

R1: Вероника Подрез [Q] – Слоан Стивенс [WC] – 6:2, 6:1

R2: Вероника Подрез [Q] – Элизабетта Коччаретто [7] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:4

R3: Вероника Подрез [Q] – Кэти Бултер – 6:4, 6:1

1/2 финала: Вероника Подрез [Q] – Сорана Кырстя [2] – WO., Подрез

Финал: Вероника Подрез [Q] – Марта Костюк [1] – 3:6, 4:6

