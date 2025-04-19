Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Руане

19 апреля свою встречу в полуфинале турнира в Руане проведут Элина Свитолина (WTA 18) и Елена-Габриэла Русе (WTA 90).

Старт встречи запланирован на 17:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Хоть первая ракетка Украины в текущем сезоне и не выигрывала турниров, она показывает высокий уровень тенниса. На счету Свитолиной 16 побед в 22 встречах, что выглядит солидно, да и проигрывает теннисистка в основном соперницам топ-уровня.

В Руане украинка первая сеяная, и пока отлично справляется со своей ролью, ведь все матчи удалось выиграть уверенно. Начала свой путь Свитолина с победы над Джил Тайхман – 6:4, 6:2, потом прошла еще одну украинку Ангелину Калинину – 6:4, 6:0. Свой последний матч спортсменка выиграла у испанки Джессики Бузас Манейро – 6:3, 6:2. Список соперниц не самый яркий, но все они входят в первую сотню мира. На этом турнире процент первой подачи у Свитолиной чуть больше 64%, хотя ее главное оружие уверенная игра на задней линии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Елена-Габриэла Русе

Румынскую теннисистку можно считать неплохим середняком, на больших турнирах ей часто приходится проходить квалификацию. На Aus Open Русе смогла пробиться в основную сетку, а потом, во втором круге уступила в упорной борьбе будущему победителю Мэдисон Киз. Можно еще вспомнить турнир в Майами, где она дошла до третьего круга, хотя тоже начинала с квалификации.

Турнир в Руане румынка начала с непростой победы над француженкой Жакемю – 1:6, 6:1, 6:4, далее разобралась с итальянкой Разотелло – 6:0, 6:4. В четвертьфинале уверенно обыграла француженку Понше – 6:2, 6:2. Ни одна из пройденных соперниц не входила в топ-100. Процент первой подачи не впечатляет, почти 55%. Спортсменка в этом году провела 18 матчей, одержав 13 побед.

А еще Русе – напарница Марты Костюк. Девушки уже заявлены на парный разряд тысячника в Мадриде.

WTA. Елена-Габриэла Русе

Личные встречи

Как показывает статистика, соперницы пересекались дважды, на харде и грунте, в обоих случаях убедительно побеждала Свитолина в двух сетах. Последний раз теннисистки играли между собой два года назад.

Прогноз

Свитолина фаворит этой пары, она в отличной форме, первая сеяная, имеет перевес в очных противостояниях. Русе опытная теннисистка, которая может дать бой, но не более того.

Думаю, Элина сможет контролировать ход матча, не давая сопернице больших шансов на борьбу. Поставлю на успех нашей спортсменки с форой -5,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.96.