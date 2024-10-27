Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ольга Данилович стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гуанчжоу
WTA
27 октября 2024, 16:43 | Обновлено 27 октября 2024, 16:45
107
0

Ольга Данилович стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гуанчжоу

В финале сербка обыграла американку Кэролайн Доулхайд

27 октября 2024, 16:43 | Обновлено 27 октября 2024, 16:45
107
0
Ольга Данилович стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гуанчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Данилович

Сербская теннисистка Ольга Данилович (ATP 86) , завоевала титул на турнире WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В финале она победила американку Кэролайн Доулхайд, занимающую 101-е место в рейтинге. Матч продолжался 1 час 3 минуты.

WTA 250 Гуанчжоу. Финал. Хард.

Ольга Данилович (Сербия) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:3, 6:1

Трофей в Китае стал для Данилович уже вторым в её карьере на уровне Тура. Ранее, в 2018 году, она выиграла титул на турнире WTA 250 в Москве. На следующей неделе Ольга обновит свой личный рекорд в мировом рейтинге и приблизится к топ-50.

По теме:
Неожиданно разгромное поражение. Стародубцева покинула турнир в Гуанчжоу
Юлия Стародубцева – Елена Приданкина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева получила соперницу в квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Ольга Данилович Кэролайн Доулхайд WTA Гуанчжоу
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
MMA | 26 октября 2024, 23:23 0
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй

Вечером 26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится шоу UFC 308

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 27 октября 2024, 11:11 10
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер

27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ

27 октября сразу две украинки впервые сыграют в финале на про-уровне
Теннис | 27.10.2024, 06:19
27 октября сразу две украинки впервые сыграют в финале на про-уровне
27 октября сразу две украинки впервые сыграют в финале на про-уровне
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.10.2024, 09:40
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Бокс | 27.10.2024, 07:33
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
26.10.2024, 22:47 5
Другие виды
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
26.10.2024, 07:44 6
Футбол
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
26.10.2024, 14:39 4
Футбол
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
Экс-игрок сборной Украины и Динамо дебютировал во Второй лиге
25.10.2024, 17:12 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Усика в эпоху Холифилда и Тайсона
26.10.2024, 08:26 15
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 2
Бокс
Промоутер Джошуа сообщил, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа сообщил, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
26.10.2024, 20:06
Бокс
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
«Что пошло не так?» Анчелотти – о Класико, в котором Лунин пропустил четыре
27.10.2024, 07:15 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем