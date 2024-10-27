Ольга Данилович стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гуанчжоу

Сербская теннисистка Ольга Данилович (ATP 86) , завоевала титул на турнире WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В финале она победила американку Кэролайн Доулхайд, занимающую 101-е место в рейтинге. Матч продолжался 1 час 3 минуты.



WTA 250 Гуанчжоу. Финал. Хард.



Ольга Данилович (Сербия) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:3, 6:1



Трофей в Китае стал для Данилович уже вторым в её карьере на уровне Тура. Ранее, в 2018 году, она выиграла титул на турнире WTA 250 в Москве. На следующей неделе Ольга обновит свой личный рекорд в мировом рейтинге и приблизится к топ-50.