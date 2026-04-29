Марта Костюк – о топ-10, успехе в Руане и шансах в Мадриде

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировала свою победу на турнире во французском Руане, оценила свои шансы на престижном тысячнике в Мадриде, а также сказала, есть ли у нее желание подняться в топ-10 мирового рейтинга WTA.

– Марта, как оцените свой недавний триумф на турнире во французском Руане? Какие остались эмоции от этого успеха?

– Я оцениваю свое выступление хорошо. Поехать с трофеем – всегда очень приятно. Все матчи были разные и непростые, но я довольна своей неделей во Франции.

– Впервые в истории в рамках WTA в финале сыграли две украинки – вы и Вероника Подрез. Приятно ли вписать свое имя в историю? Наверное, это получился особый финал для вас и Вероники?

– Я не воспринимаю это как «вписывание имени в историю». Конечно, это очень важный момент для украинского тенниса, особенно сейчас, во время войны. Это вдохновляет, что мы можем достигать таких результатов. Сейчас уже семь теннисисток в топ-100 – это невероятное достижение для нас. Финал был для меня особенным уже потому, что это финал. А то, что я играла против украинки, сделало его еще более особенным.

– Приблизительно три года назад вы выиграли свой первый трофей WTA в американском Остине также со счетом 2:0 в финале. Три года до нового трофея. Как считаете, что стало главными факторами вашего повторения успеха на кортах и ​​выигрыша трофея? Как можно сравнить тот турнир в Остине и этот в Руане? Может, они чем-то похожи?

– Когда я выиграла в Остине, я не была фавориткой – это был дебютный титул. Выиграть первый трофей всегда сложнее, чем следующие. В Руан я приехала уже фавориткой и значительно более опытной теннисисткой. За три года я очень изменилась, повзрослела, и это видно и по игре, и вообще. Эти турниры похожи, наверное, только тем, что я оба выиграла. В остальном они очень разные: Остин был на харде, а Руан – на грунте.

– После успеха в Руане в рейтинге WTA вы поднялись на 23-е место, приблизившись к своей рекордной 16-й позиции. Рады этому успеху? И, может, есть желание в этом сезоне замахнуться на топ-15 или вообще на топ-10?

– Я стараюсь не концентрироваться на рейтинге, потому что для меня это скорее следствие моей работы. Конечно, хотелось бы завершить год в топ-10 – это одна из целей, которые мы ставили. Но это не является главной целью. Для меня важно оставаться стабильной в работе и во время соревнований, и именно над этим мы работаем.

– Как настраиваетесь на столь возможный успех – победу в Мадриде?

– Я никогда не думаю о том, что хочу приехать и выиграть турнир, потому что каждый матч разный, каждая соперница – тоже. Даже если я уже играла против кого-то, как, например, против Кэти Макнэлли в Руане, здесь совсем другие условия и другая игра. Складывается ощущение, будто начинаешь заново. Это очень длинный турнир, поэтому думать о победе – это слишком далекая перспектива. Нужно двигаться день за днем и работать в каждом матче. Как и с рейтингом, победы – это результат правильной работы во время игры, и именно на этом я стараюсь фокусироваться.

В Мадриде Марта уже прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу и Кэти Макнелли. 29 апреля Костюк встретится с Линдой Носковой в четвертьфинале тысячника.