ВИДЕО. Победная речь Костюк после выигранного трофея в Руане
19 апреля Марта завоевала трофей турнира WTA 250, одолев в финале Подрез
19 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Веронику Подрез в историическом финале турнира WTA 250 в Руане, Франция.
Костюк победила со счетом 6:3, 6:4. Это был первый финал соревнований на уровне Тура в истории, в котором сыграли две представительницы Украины.
После завершения поединка Марта выступила с речь во время церемонии награждения, напомнив о войне в Украине, поздравив Веронику и поблагодарив команду и мужа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
