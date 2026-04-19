19 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Веронику Подрез в историическом финале турнира WTA 250 в Руане, Франция.

Костюк победила со счетом 6:3, 6:4. Это был первый финал соревнований на уровне Тура в истории, в котором сыграли две представительницы Украины.

После завершения поединка Марта выступила с речь во время церемонии награждения, напомнив о войне в Украине, поздравив Веронику и поблагодарив команду и мужа.

ВИДЕО. Победная речь Костюк после выигранного трофея в Руане