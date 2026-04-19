Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Победная речь Костюк после выигранного трофея в Руане
19 апреля 2026, 21:09 |
ВИДЕО. Победная речь Костюк после выигранного трофея в Руане

19 апреля Марта завоевала трофей турнира WTA 250, одолев в финале Подрез

Марта Костюк

19 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Веронику Подрез в историическом финале турнира WTA 250 в Руане, Франция.

Костюк победила со счетом 6:3, 6:4. Это был первый финал соревнований на уровне Тура в истории, в котором сыграли две представительницы Украины.

После завершения поединка Марта выступила с речь во время церемонии награждения, напомнив о войне в Украине, поздравив Веронику и поблагодарив команду и мужа.

