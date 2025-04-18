Первый после Почеттино. Постекоглу вывел Тоттенхэм в полуфинал еврокубка
Произошло это во Франкфурте после победы над «Айнтрахтом» в четвертьфинале Лиги Европы
Во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы «Тоттенхэм» победил на выезде «Айнтрахт» со счетом 1:0 (2:1 по сумме двух встреч).
Лишь во второй раз в эпоху АПЛ «шпоры» вышли в полуфинал еврокубков.
2018/19: Лига чемпионов
2024/25: Лига Европы
Ангелос Постекоглу стал лишь вторым тренером «Тоттенхэма» за последние 40 лет, который вывел команду в полуфинал еврокубка.
Первым был Маурисио Почеттино, который в сезоне 2018/19 привел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов.
Соперником английского клуба в полуфинале Лиги Европы станет норвежский «Буде-Глимт».
Tottenham managers who have reached a European semi-final in the last 40 years:— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 17, 2025
- Pochettino
- Postecoglou
End of list. pic.twitter.com/IjNkrIeEbM
Tottenham have reached the semi-finals of a major European competition for just the second time in the Premier League era.— Squawka (@Squawka) April 17, 2025
◎ 2018/19 Champions League
◉ 2024/25 Europa League
Ange Postecoglou might just keep his promise. 👀 pic.twitter.com/4n1RpwbdsW
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