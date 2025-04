Первый после Почеттино. Постекоглу вывел Тоттенхэм в полуфинал еврокубка

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы «Тоттенхэм» победил на выезде «Айнтрахт» со счетом 1:0 (2:1 по сумме двух встреч).

Лишь во второй раз в эпоху АПЛ «шпоры» вышли в полуфинал еврокубков.

2018/19: Лига чемпионов

2024/25: Лига Европы

Ангелос Постекоглу стал лишь вторым тренером «Тоттенхэма» за последние 40 лет, который вывел команду в полуфинал еврокубка.

Первым был Маурисио Почеттино, который в сезоне 2018/19 привел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов.

Соперником английского клуба в полуфинале Лиги Европы станет норвежский «Буде-Глимт».

Tottenham managers who have reached a European semi-final in the last 40 years: - Pochettino - Postecoglou End of list. pic.twitter.com/IjNkrIeEbM

Tottenham have reached the semi-finals of a major European competition for just the second time in the Premier League era.



◎ 2018/19 Champions League

◉ 2024/25 Europa League



Ange Postecoglou might just keep his promise. 👀 pic.twitter.com/4n1RpwbdsW