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  4. Первый после Почеттино. Постекоглу вывел Тоттенхэм в полуфинал еврокубка
Лига Европы
18 апреля 2025, 08:00 |
209
0

Первый после Почеттино. Постекоглу вывел Тоттенхэм в полуфинал еврокубка

Произошло это во Франкфурте после победы над «Айнтрахтом» в четвертьфинале Лиги Европы

18 апреля 2025, 08:00 |
209
0
Первый после Почеттино. Постекоглу вывел Тоттенхэм в полуфинал еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы «Тоттенхэм» победил на выезде «Айнтрахт» со счетом 1:0 (2:1 по сумме двух встреч).

Лишь во второй раз в эпоху АПЛ «шпоры» вышли в полуфинал еврокубков.

2018/19: Лига чемпионов
2024/25: Лига Европы

Ангелос Постекоглу стал лишь вторым тренером «Тоттенхэма» за последние 40 лет, который вывел команду в полуфинал еврокубка.

Первым был Маурисио Почеттино, который в сезоне 2018/19 привел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов.

Соперником английского клуба в полуфинале Лиги Европы станет норвежский «Буде-Глимт».

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Тоттенхэм Лига Европы Ангелос Постекоглу Айнтрахт Франкфурт статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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