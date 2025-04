В среду, 16 апреля, состоялась вторая встреча мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра была завершена триумфом «канониров» – 3:0.

Команды устроили феерический матч, держа интригу до самого конца, но второй раз подряд сильнее оказался «Арсенал». Представитель АПЛ переиграл «сливочных» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

Автором победного гола в поединке стал Габриэл Мартинелли, поставивший точку в мечтах «Реала» на камбэк.

Лидер и защитник «канониров» Габриэл Магальяес, который находится в лазарете, опубликовал видео, на котором горячо поддерживал команду во время второго матча.

Бразильский защитник вместе с семьей не сдерживал эмоций, после того, как Габриэл Мартинелли прошил ворота Тибо Куртуа.

Видео. Реакция травмированного защитника Арсенала на гол Мартинелли

Injured Gabriel reacting to Martinelli’s winner against Real Madrid last night ❤️



(via luizseveroo/IG) pic.twitter.com/2MUrqAunOU