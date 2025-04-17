В среду, 16 апреля, состоялась вторая встреча мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра была завершена триумфом «канониров» – 3:0.

Команды устроили феерический матч, держа интригу до самого конца, но второй раз подряд сильнее оказался «Арсенал». Представитель АПЛ переиграл «сливочных» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

Автором победного гола в поединке стал Габриэл Мартинелли, поставивший точку в мечтах «Реала» на камбэк.

Лидер и защитник «канониров» Габриэл Магальяес, который находится в лазарете, опубликовал видео, на котором горячо поддерживал команду во время второго матча.

Бразильский защитник вместе с семьей не сдерживал эмоций, после того, как Габриэл Мартинелли прошил ворота Тибо Куртуа.

Видео. Реакция травмированного защитника Арсенала на гол Мартинелли