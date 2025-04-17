Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция травмированного защитника Арсенала на гол Мартинелли
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 14:32 | Обновлено 17 апреля 2025, 14:35
254
0

ВИДЕО. Реакция травмированного защитника Арсенала на гол Мартинелли

Габриэл Магальяес кричал от радости

17 апреля 2025, 14:32 | Обновлено 17 апреля 2025, 14:35
254
0
ВИДЕО. Реакция травмированного защитника Арсенала на гол Мартинелли
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Магальяес

В среду, 16 апреля, состоялась вторая встреча мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра была завершена триумфом «канониров» – 3:0.

Команды устроили феерический матч, держа интригу до самого конца, но второй раз подряд сильнее оказался «Арсенал». Представитель АПЛ переиграл «сливочных» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

Автором победного гола в поединке стал Габриэл Мартинелли, поставивший точку в мечтах «Реала» на камбэк.

Лидер и защитник «канониров» Габриэл Магальяес, который находится в лазарете, опубликовал видео, на котором горячо поддерживал команду во время второго матча.

Бразильский защитник вместе с семьей не сдерживал эмоций, после того, как Габриэл Мартинелли прошил ворота Тибо Куртуа.

Видео. Реакция травмированного защитника Арсенала на гол Мартинелли

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Произошел сбой. Разговоры о смене тренера, продаже лидеров»
«Это что за дерьмо?» Фанаты Арсенала не оценили баннер болельщиков Реала
Маркевич пояснил, почему не считает вылет Реала из Лиги чемпионов сенсацией
Габриэл Магальяес Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Габриэл Мартинелли Реал - Арсенал видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 08:07 1
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов

«Сливочные» уступили «Арсеналу»

5 футболистов, о натурализации которых Украиной заговорили в этом сезоне
Футбол | 17 апреля 2025, 11:02 7
5 футболистов, о натурализации которых Украиной заговорили в этом сезоне
5 футболистов, о натурализации которых Украиной заговорили в этом сезоне

Некоторые слухи выглядят правдоподобными, другие же – пока или на стадии обсуждения, или просто фарс

Фиорентина – Целе. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 17.04.2025, 13:55
Фиорентина – Целе. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Фиорентина – Целе. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Футбол | 17.04.2025, 08:27
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Футбол | 17.04.2025, 07:37
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
15.04.2025, 13:44 4
Футбол
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
16.04.2025, 03:29 3
Бокс
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43 4
Футбол
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 4
Футбол
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
16.04.2025, 11:01 2
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем