МАРТИНЕЛЛИ: «Мой гол? Это было сделано из последних сил»

Автор победного гола во втором матче против «Реала» в 1/4 финала ЛЧ, Габриэл Мартинелли, высказался о непростом поединке на «Сантьяго Бернабеу» и о выходе в полуфинал соревнования.

Именно благодаря усилиям Мартинелли «канониры» обыграли «Реал» на их поле – 2:1.

«Мой гол? Это было сделано из последних сил. Я просто пытался ворваться за спины защитникам и молился, чтобы Мерино увидел меня и отдал этот пас. Он нашел отличный момент для передачи, и я прорвался к воротам, поэтому просто пытался сохранять спокойствие и отправить мяч в ворота. Я очень счастлив.

Мы в восторге. Очень приятно выигрывать такие матчи против «Реала» здесь, на «Бернабеу», поэтому мы действительно счастливы. По моему мнению, мы заслужили этот результат как в первом матче, так и во втором. Мы знаем свои качества, знаем свою команду, и я думаю, что эта команда, эта семья, заслуживает этого. Это то, что останется в наших сердцах навсегда.

Очень приятно видеть, что фанаты довольны нашим выступлением здесь, да и на «Эмирейтс Стэдиум» тоже. Для нас очень важно подойти к ним после игры и поблагодарить их, потому что они нас сильно поддерживали в этом сезоне. Мы просто стараемся сделать все возможное, чтобы они были довольны.



Мы будем стараться изо всех сил, будем продолжать настойчиво добиваться своего. Мы знаем, что выйти в полуфинал Лиги чемпионов – мечта каждого игрока, поэтому мы очень счастливы, но мы будем продолжать работать, потому что знаем, что еще ничего не добились.



Мы уверены в себе, мы знаем свои качества, мы знаем, какая у нас команда, и мы собираемся сделать это», – ответил Мартинелли.