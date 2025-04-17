Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРТИНЕЛЛИ: «Мой гол? Это было сделано из последних сил»
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 17 апреля 2025, 14:36
536
0

МАРТИНЕЛЛИ: «Мой гол? Это было сделано из последних сил»

Бразильский нападающий – о матче с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ

17 апреля 2025, 13:51 | Обновлено 17 апреля 2025, 14:36
536
0
МАРТИНЕЛЛИ: «Мой гол? Это было сделано из последних сил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

Автор победного гола во втором матче против «Реала» в 1/4 финала ЛЧ, Габриэл Мартинелли, высказался о непростом поединке на «Сантьяго Бернабеу» и о выходе в полуфинал соревнования.

Именно благодаря усилиям Мартинелли «канониры» обыграли «Реал» на их поле – 2:1.

«Мой гол? Это было сделано из последних сил. Я просто пытался ворваться за спины защитникам и молился, чтобы Мерино увидел меня и отдал этот пас. Он нашел отличный момент для передачи, и я прорвался к воротам, поэтому просто пытался сохранять спокойствие и отправить мяч в ворота. Я очень счастлив.

Мы в восторге. Очень приятно выигрывать такие матчи против «Реала» здесь, на «Бернабеу», поэтому мы действительно счастливы. По моему мнению, мы заслужили этот результат как в первом матче, так и во втором. Мы знаем свои качества, знаем свою команду, и я думаю, что эта команда, эта семья, заслуживает этого. Это то, что останется в наших сердцах навсегда.

Очень приятно видеть, что фанаты довольны нашим выступлением здесь, да и на «Эмирейтс Стэдиум» тоже. Для нас очень важно подойти к ним после игры и поблагодарить их, потому что они нас сильно поддерживали в этом сезоне. Мы просто стараемся сделать все возможное, чтобы они были довольны.

Мы будем стараться изо всех сил, будем продолжать настойчиво добиваться своего. Мы знаем, что выйти в полуфинал Лиги чемпионов – мечта каждого игрока, поэтому мы очень счастливы, но мы будем продолжать работать, потому что знаем, что еще ничего не добились.

Мы уверены в себе, мы знаем свои качества, мы знаем, какая у нас команда, и мы собираемся сделать это», – ответил Мартинелли.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Произошел сбой. Разговоры о смене тренера, продаже лидеров»
«Это что за дерьмо?» Фанаты Арсенала не оценили баннер болельщиков Реала
Маркевич пояснил, почему не считает вылет Реала из Лиги чемпионов сенсацией
Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Габриэл Мартинелли
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 06:23 21
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера

Фиорентина – Целе. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 17 апреля 2025, 13:55 0
Фиорентина – Целе. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Фиорентина – Целе. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций

Поединок состоится 17 апреля в 19:45 по Киеву

Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Футбол | 17.04.2025, 08:27
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Футбол | 17.04.2025, 09:01
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
Огромная потеря. Суперзвезда атаки Реала может пропустить 2 матча с Барсой
ПУШИЧ – о матче с Кривбассом: «Это было плохое решение. Как он мог?»
Футбол | 16.04.2025, 18:53
ПУШИЧ – о матче с Кривбассом: «Это было плохое решение. Как он мог?»
ПУШИЧ – о матче с Кривбассом: «Это было плохое решение. Как он мог?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
15.04.2025, 15:32 15
Бокс
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43 4
Футбол
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
15.04.2025, 22:19
Баскетбол
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
15.04.2025, 15:51
Футбол
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем