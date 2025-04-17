Знаковое событие. Арсенал в третий раз в истории вышел в полуфинал ЛЧ
Лондонский клуб убрал со своего пути «Реал» Мадрид
16 апреля лондонский «Арсенал» на выезде минимально переиграл мадридский «Реал» благодаря голам Букайо Сака и Габриэла Мартинелли – 2:1.
По сумме двух встреч «канониры» уверенно разобрались со «сливочными» и прошли в следующий этап соревнования.
«Арсенал» в третий раз в своей истории пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Последний раз команда доходила до этой стадии в сезоне-2008/09. Тогда команда под руководство легендарного Арсена Венгера уступила клубу «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3).
А вот первое участие в 1/2 финала ЛЧ пришлось на сезон-2005/26, когда «канонирам» удалось оказаться в финале, одолев «Вильярреал» (1:0, 0:0). Однако в главном матче турнира «Арсенал» уступил «Барселоне» (1:2).
Участие «Арсенала» в полуфиналах Лиги чемпионов:
- 2005/06: прошли «Вильярреал» (1:0, 0:0)
- 2008/09: вылетели от «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3)
- 2024/25: сыграют с ПСЖ
Arsenal reach the Champions League semi-finals for only the third time in their history 📈🏆 pic.twitter.com/jfBKZwGxyQ— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 16, 2025
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