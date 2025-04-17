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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 13:33 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:48
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Знаковое событие. Арсенал в третий раз в истории вышел в полуфинал ЛЧ

Лондонский клуб убрал со своего пути «Реал» Мадрид

17 апреля 2025, 13:33 | Обновлено 17 апреля 2025, 13:48
540
0
Знаковое событие. Арсенал в третий раз в истории вышел в полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля лондонский «Арсенал» на выезде минимально переиграл мадридский «Реал» благодаря голам Букайо Сака и Габриэла Мартинелли – 2:1.

По сумме двух встреч «канониры» уверенно разобрались со «сливочными» и прошли в следующий этап соревнования.

«Арсенал» в третий раз в своей истории пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Последний раз команда доходила до этой стадии в сезоне-2008/09. Тогда команда под руководство легендарного Арсена Венгера уступила клубу «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3).

А вот первое участие в 1/2 финала ЛЧ пришлось на сезон-2005/26, когда «канонирам» удалось оказаться в финале, одолев «Вильярреал» (1:0, 0:0). Однако в главном матче турнира «Арсенал» уступил «Барселоне» (1:2).

Участие «Арсенала» в полуфиналах Лиги чемпионов:

  • 2005/06: прошли «Вильярреал» (1:0, 0:0)
  • 2008/09: вылетели от «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3)
  • 2024/25: сыграют с ПСЖ
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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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