Знаковое событие. Арсенал в третий раз в истории вышел в полуфинал ЛЧ

16 апреля лондонский «Арсенал» на выезде минимально переиграл мадридский «Реал» благодаря голам Букайо Сака и Габриэла Мартинелли – 2:1.

По сумме двух встреч «канониры» уверенно разобрались со «сливочными» и прошли в следующий этап соревнования.

«Арсенал» в третий раз в своей истории пробился в полуфинал Лиги чемпионов. Последний раз команда доходила до этой стадии в сезоне-2008/09. Тогда команда под руководство легендарного Арсена Венгера уступила клубу «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:3).

А вот первое участие в 1/2 финала ЛЧ пришлось на сезон-2005/26, когда «канонирам» удалось оказаться в финале, одолев «Вильярреал» (1:0, 0:0). Однако в главном матче турнира «Арсенал» уступил «Барселоне» (1:2).

Участие «Арсенала» в полуфиналах Лиги чемпионов:

Arsenal reach the Champions League semi-finals for only the third time in their history 📈🏆 pic.twitter.com/jfBKZwGxyQ