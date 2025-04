Арсенал оборвал фантастическую победную серию Реала

Завершилась победная серия мадридского «Реала» в четвертьфиналах Лиги Чемпионов (12), которую прервал лондонский «Арсенал».

Представитель АПЛ сначала дома разгромил «сливочных» (3:0), а позже переиграл мадридский клуб на глазах его фанатов (2:1).

Отметим, что начиная с сезона-2010/11, «Реал» всегда проходил своего соперника на этой стадии турнира.

Статистика выступлений «Реала» в 1/4 финала ЛЧ с сезона-2010/11:

Did Real Madrid progress from their last 13 #UCL quarter-finals?



◉ Yes - 2011

◉ Yes - 2012

◉ Yes - 2013

◉ Yes - 2014 🏆

◉ Yes - 2015

◉ Yes - 2016 🏆

◉ Yes - 2017 🏆

◉ Yes - 2018 🏆

◉ Yes - 2021

◉ Yes - 2022 🏆

◉ Yes - 2023

◉ Yes - 2024 🏆

◎ No - 2025



Arsenal end…