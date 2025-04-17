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  4. Тибо Куртуа вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов среди вратарей
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 09:10 | Обновлено 17 апреля 2025, 09:13
1022
2

Тибо Куртуа вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов среди вратарей

Бельгийский голкипер «Реала» обошел в рейтинге Эмилиано Мартинеса

17 апреля 2025, 09:10 | Обновлено 17 апреля 2025, 09:13
1022
2
Тибо Куртуа вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов среди вратарей
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа после матчей против «Арсенала» (0:3, 1:2) вышел на первое место в сезоне Лиги чемпионов по количеству совершенных сейвов.

32-летний бельгийский вратарь имеет в своем активе 52 отраженных удара в нынешней кампании. На втором месте разместился Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» – у него на два сейва меньше.

Из тех голкиперов, чьи команды еще играют в турнире, наибольшее количество отбитых ударов у Яна Зоммера из «Интера» – 36.

36-летний швейцарский вратарь итальянской команды является лидером по количеству матчей без пропущенных голов – 7.

Полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. «Арсенал» встретится с ПСЖ, а «Барселона» сыграет против «Интера».

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Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Тибо Куртуа статистика
Николай Титюк Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Saar
А скільки ж тоді Доннарума, якщо тільки за два матчі з Ліверпулем він здійснив близько 20 сейвів!?
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NATS
Т.е. , если бы не игра вратаря Реала, то Реал бы и до Арсенала мог бы не дойти. Отсюда вопрос - накой хер платятся космисческие деньги звездам Реала (Мбаппе, Белен., Вини и т.д.), если результата нет?!
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