Тибо Куртуа вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов среди вратарей

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа после матчей против «Арсенала» (0:3, 1:2) вышел на первое место в сезоне Лиги чемпионов по количеству совершенных сейвов.

32-летний бельгийский вратарь имеет в своем активе 52 отраженных удара в нынешней кампании. На втором месте разместился Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» – у него на два сейва меньше.

Из тех голкиперов, чьи команды еще играют в турнире, наибольшее количество отбитых ударов у Яна Зоммера из «Интера» – 36.

36-летний швейцарский вратарь итальянской команды является лидером по количеству матчей без пропущенных голов – 7.

Полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. «Арсенал» встретится с ПСЖ, а «Барселона» сыграет против «Интера».