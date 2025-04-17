Тибо Куртуа вышел в лидеры сезона Лиги чемпионов среди вратарей
Бельгийский голкипер «Реала» обошел в рейтинге Эмилиано Мартинеса
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа после матчей против «Арсенала» (0:3, 1:2) вышел на первое место в сезоне Лиги чемпионов по количеству совершенных сейвов.
32-летний бельгийский вратарь имеет в своем активе 52 отраженных удара в нынешней кампании. На втором месте разместился Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» – у него на два сейва меньше.
Из тех голкиперов, чьи команды еще играют в турнире, наибольшее количество отбитых ударов у Яна Зоммера из «Интера» – 36.
36-летний швейцарский вратарь итальянской команды является лидером по количеству матчей без пропущенных голов – 7.
Полуфиналы Лиги чемпионов пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. «Арсенал» встретится с ПСЖ, а «Барселона» сыграет против «Интера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах голкипера заинтересованы «Бавария» и «Манчестер Сити»
Между соперниками возник конфликт во время матча 1/4 финала