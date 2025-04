Букайо Сака повторил достижения Тьерри Анри

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Реал» со счетом 2:1 (5:1 по сумме двух встреч), что позволило лондонцам выйти в полуфинал турнира.

За «Арсенал» голом и нереализованным пенальти отличился Букайо Сака.

23-летний английский форвард стал лишь вторым игроком «Арсенала», кому удалось отличиться голом на Сантьяго Бернабеу.

Первым был Тьерри Анри в 2006 году.

Также Букайо Сака не реализовал пенальти второй раз за «Арсенал» во всех турнирах.

Bukayo Saka becomes just the second player in Arsenal history to score at the Bernabeu ⚽️🤩 pic.twitter.com/4UsuHHssPv