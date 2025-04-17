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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 02:17 |
77
0

Букайо Сака повторил достижения Тьерри Анри

Молодой англичанин помог «Арсеналу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

17 апреля 2025, 02:17 |
77
0
Букайо Сака повторил достижения Тьерри Анри
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Реал» со счетом 2:1 (5:1 по сумме двух встреч), что позволило лондонцам выйти в полуфинал турнира.

За «Арсенал» голом и нереализованным пенальти отличился Букайо Сака.

23-летний английский форвард стал лишь вторым игроком «Арсенала», кому удалось отличиться голом на Сантьяго Бернабеу.

Первым был Тьерри Анри в 2006 году.

Также Букайо Сака не реализовал пенальти второй раз за «Арсенал» во всех турнирах.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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