Букайо Сака повторил достижения Тьерри Анри
Молодой англичанин помог «Арсеналу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов
Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Реал» со счетом 2:1 (5:1 по сумме двух встреч), что позволило лондонцам выйти в полуфинал турнира.
За «Арсенал» голом и нереализованным пенальти отличился Букайо Сака.
23-летний английский форвард стал лишь вторым игроком «Арсенала», кому удалось отличиться голом на Сантьяго Бернабеу.
Первым был Тьерри Анри в 2006 году.
Также Букайо Сака не реализовал пенальти второй раз за «Арсенал» во всех турнирах.
Bukayo Saka becomes just the second player in Arsenal history to score at the Bernabeu ⚽️🤩 pic.twitter.com/4UsuHHssPv— LiveScore (@livescore) April 16, 2025
19 years later... same celebration 🤫 pic.twitter.com/Hd3kRqWqdO— LiveScore (@livescore) April 16, 2025
📸 - This is the second time Bukayo Saka has missed a penalty in an Arsenal shirt. #RMAARS|#ChampionsLeague pic.twitter.com/p5tzSdaHJt— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) April 16, 2025
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