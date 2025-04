Влияние Забарного? Борнмут повторил клубный рекорд на уровне АПЛ

Футбольный клуб «Борнмут», за который выступает украинец Илья Забарный, повторил клубный рекорд на уровне Английской Премьер-лиги.

«Вишни» во второй раз в своей истории набрал 48 баллов в турнирной таблице чемпионата Англии. Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне.

Случилось повторение рекорда после матча 32-го тура АПЛ против «Фулхэма», в котором «Борнмут» оформил минимальную победу – 1:0.

Илья Забарный и команда способны обновить достижение, поскольку до конца текущего сезона в АПЛ осталось шесть туров.

Bournemouth’s highest ever points totals in a Premier League campaign:



◎ 48 - 2023/24⁰◉ 48 - 2024/25

◎ 46 - 2016/17



Andoni Iraola equals his own record. 👏 pic.twitter.com/DFZIAXPPdt