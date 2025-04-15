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Англия
15 апреля 2025, 13:59 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:18
1171
1

Влияние Забарного? Борнмут повторил клубный рекорд на уровне АПЛ

«Вишни» набрали 48 баллов в турнирной таблице чемпионата Англии

15 апреля 2025, 13:59 | Обновлено 15 апреля 2025, 15:18
1171
1
Влияние Забарного? Борнмут повторил клубный рекорд на уровне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Борнмут», за который выступает украинец Илья Забарный, повторил клубный рекорд на уровне Английской Премьер-лиги.

«Вишни» во второй раз в своей истории набрал 48 баллов в турнирной таблице чемпионата Англии. Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне.

Случилось повторение рекорда после матча 32-го тура АПЛ против «Фулхэма», в котором «Борнмут» оформил минимальную победу – 1:0.

Илья Забарный и команда способны обновить достижение, поскольку до конца текущего сезона в АПЛ осталось шесть туров.

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Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Илья Забарный
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Victor673256ua
У Борнмута ще залишається теоретична можливість за вихід у єврокубки поборотись. Звісно, якщо не буде невдалих серій, як у березні
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