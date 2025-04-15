Влияние Забарного? Борнмут повторил клубный рекорд на уровне АПЛ
«Вишни» набрали 48 баллов в турнирной таблице чемпионата Англии
Футбольный клуб «Борнмут», за который выступает украинец Илья Забарный, повторил клубный рекорд на уровне Английской Премьер-лиги.
«Вишни» во второй раз в своей истории набрал 48 баллов в турнирной таблице чемпионата Англии. Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне.
Случилось повторение рекорда после матча 32-го тура АПЛ против «Фулхэма», в котором «Борнмут» оформил минимальную победу – 1:0.
Илья Забарный и команда способны обновить достижение, поскольку до конца текущего сезона в АПЛ осталось шесть туров.
￼Bournemouth’s highest ever points totals in a Premier League campaign:— Squawka (@Squawka) April 14, 2025
◎ 48 - 2023/24⁰◉ 48 - 2024/25
◎ 46 - 2016/17
Andoni Iraola equals his own record. 👏 pic.twitter.com/DFZIAXPPdt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидером рейтинга является Рафинья
Мадридский клуб нацелился на трансфер Хоана Гарсии