Отыграл второй тайм. Обнародована оценка Забарного за матч против Фулхэма

В понедельник, 14 апреля, был проведен заключительный матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» противостоял клубу «Фулхэм».

Поединок прошел на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Минимальную победу в матче оформили хозяева, которым удалось обыграть соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Антуан Семеньо.

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Несмотря на забитый мяч, Антуан не получил самую высокую оценку от статистического портала WhoScored. Выступление спортсмена было оценено в 7.7 балла.

Игроком поединка был признан голкипер «Борнмута» Кэпа Аррисабалаг, запомнившийся семью сейвами. В результате после матча общая оценка вратаря составила 8.2.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный появился на футбольном поле только во втором тайме, поэтому поразить своей игрой болельщиков Илья не успел – 6.3 балла.

Оценка матча «Борнмут» – «Фулхэм» от WhoScored