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  4. Отыграл второй тайм. Обнародована оценка Забарного за матч против Фулхэма
Англия
15 апреля 2025, 11:23 | Обновлено 15 апреля 2025, 11:26
686
0

Отыграл второй тайм. Обнародована оценка Забарного за матч против Фулхэма

Украинец начал матч АПЛ со скамейки запасных

15 апреля 2025, 11:23 | Обновлено 15 апреля 2025, 11:26
686
0
Отыграл второй тайм. Обнародована оценка Забарного за матч против Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 14 апреля, был проведен заключительный матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» противостоял клубу «Фулхэм».

Поединок прошел на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Минимальную победу в матче оформили хозяева, которым удалось обыграть соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Антуан Семеньо.

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Несмотря на забитый мяч, Антуан не получил самую высокую оценку от статистического портала WhoScored. Выступление спортсмена было оценено в 7.7 балла.

Игроком поединка был признан голкипер «Борнмута» Кэпа Аррисабалаг, запомнившийся семью сейвами. В результате после матча общая оценка вратаря составила 8.2.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный появился на футбольном поле только во втором тайме, поэтому поразить своей игрой болельщиков Илья не успел – 6.3 балла.

Оценка матча «Борнмут» – «Фулхэм» от WhoScored

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Антуан Семеньо Илья Забарный WhoScored оценки Кепа Аррисабалага
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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