Борнмут наконец-то выиграл в АПЛ. Ираола удивил Забарного

В понедельник, 14 апреля, прошел матч 32-го тура АПЛ «Борнмут» – «Фулхэм». Встречу сыграли на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Победу в матче со счетом 1:0 одержали хозяева. Единственный гол во встрече был забит уже на 1-й минуте – автором точного удара стал Антуан Семенио.

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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный неожиданно остался в запасе на этот матч. Андони Ираола оставил Илью в запасе впервые с 6 мая 2023 года. Однако украинец таки появился на поле в начале второго тайма, заменив Маркоса Сенси.

«Борнмут» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и поднялся на восьмое место, имея в активе 48 очков. Столько же баллов и в «Фулхэма», который идет девятым.

АПЛ. 32-й тур, 14 апреля.

Борнмут – Фулхэм – 1:0

Голы: Семенио, 1.

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