Борнмут наконец-то выиграл в АПЛ. Ираола удивил Забарного
«Вишни» обыграли «Фулхэм»
В понедельник, 14 апреля, прошел матч 32-го тура АПЛ «Борнмут» – «Фулхэм». Встречу сыграли на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Победу в матче со счетом 1:0 одержали хозяева. Единственный гол во встрече был забит уже на 1-й минуте – автором точного удара стал Антуан Семенио.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный неожиданно остался в запасе на этот матч. Андони Ираола оставил Илью в запасе впервые с 6 мая 2023 года. Однако украинец таки появился на поле в начале второго тайма, заменив Маркоса Сенси.
«Борнмут» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и поднялся на восьмое место, имея в активе 48 очков. Столько же баллов и в «Фулхэма», который идет девятым.
АПЛ. 32-й тур, 14 апреля.
Борнмут – Фулхэм – 1:0
Голы: Семенио, 1.
Three precious points 👏👏 pic.twitter.com/LyZvvLxiex— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 14, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Лупашко откровенно намекает, что готова бороться за еврокубки
Динамо в гостях переиграло Кривбасс и продолжает лидировать