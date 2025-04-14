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Борнмут
14.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
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Англия
14 апреля 2025, 23:55 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:56
461
1

Борнмут наконец-то выиграл в АПЛ. Ираола удивил Забарного

«Вишни» обыграли «Фулхэм»

14 апреля 2025, 23:55 | Обновлено 14 апреля 2025, 23:56
461
1
Борнмут наконец-то выиграл в АПЛ. Ираола удивил Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 14 апреля, прошел матч 32-го тура АПЛ «Борнмут» – «Фулхэм». Встречу сыграли на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Победу в матче со счетом 1:0 одержали хозяева. Единственный гол во встрече был забит уже на 1-й минуте – автором точного удара стал Антуан Семенио.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный неожиданно остался в запасе на этот матч. Андони Ираола оставил Илью в запасе впервые с 6 мая 2023 года. Однако украинец таки появился на поле в начале второго тайма, заменив Маркоса Сенси.

«Борнмут» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и поднялся на восьмое место, имея в активе 48 очков. Столько же баллов и в «Фулхэма», который идет девятым.

АПЛ. 32-й тур, 14 апреля.

Борнмут – Фулхэм – 1:0
Голы: Семенио, 1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Андони Ираола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Илья Забарный Фулхэм Борнмут
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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