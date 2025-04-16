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16 апреля 2025, 03:21 | Обновлено 16 апреля 2025, 03:34
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0

«Было тяжело». Ираола пояснил свое сенсационное решение по Забарному

Главный тренер Борнмута прокомментировал победу над Фулхэмом

16 апреля 2025, 03:21 | Обновлено 16 апреля 2025, 03:34
72
0
«Было тяжело». Ираола пояснил свое сенсационное решение по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Андони Ираола

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» и высказался по поводу решения не включать в стартовый состав украинского защитника Илью Забарного:

«Это была большая победа. Нам нужно было выиграть этот матч, и я очень доволен тем, как мы это сделали. Особенно игрой в обороне, потому что именно это мешало нам набирать очки в последнее время, а сыграть на ноль против такой команды, как «Фулхэм», – очень важно. Мы очень хорошо защищались, создавали свои моменты и забили гол.

За последние несколько недель мы пропустили несколько голов после стандартов и несколько курьёзных мячей, хотя до этого такого не происходило на протяжении всего сезона. В последних матчах соперники забивали нам по два мяча, а когда пропускаешь столько, очень сложно выиграть матч АПЛ.

Что касается Забары, то сейчас, когда у нас есть все центральные защитники, это всегда трудное решение. Маркос Сенеси, Дин Хейсен и Заба очень хорошо выступали в этом сезоне, поэтому было трудно исключить Забу из игры. Я считаю, что матч сложился хорошо для Маркоса, он очень хорошо действовал в прессинге, построении атак и взаимодействии с игроками между линиями. Но после его жёлтой карточки я не хотел рисковать», – цитирует Ираолу BBC.

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Илья Забарный Андони Ираола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Фулхэм Маркос Сенеси Дин Хейсен
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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