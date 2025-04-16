«Было тяжело». Ираола пояснил свое сенсационное решение по Забарному

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» и высказался по поводу решения не включать в стартовый состав украинского защитника Илью Забарного:

«Это была большая победа. Нам нужно было выиграть этот матч, и я очень доволен тем, как мы это сделали. Особенно игрой в обороне, потому что именно это мешало нам набирать очки в последнее время, а сыграть на ноль против такой команды, как «Фулхэм», – очень важно. Мы очень хорошо защищались, создавали свои моменты и забили гол.

За последние несколько недель мы пропустили несколько голов после стандартов и несколько курьёзных мячей, хотя до этого такого не происходило на протяжении всего сезона. В последних матчах соперники забивали нам по два мяча, а когда пропускаешь столько, очень сложно выиграть матч АПЛ.

Что касается Забары, то сейчас, когда у нас есть все центральные защитники, это всегда трудное решение. Маркос Сенеси, Дин Хейсен и Заба очень хорошо выступали в этом сезоне, поэтому было трудно исключить Забу из игры. Я считаю, что матч сложился хорошо для Маркоса, он очень хорошо действовал в прессинге, построении атак и взаимодействии с игроками между линиями. Но после его жёлтой карточки я не хотел рисковать», – цитирует Ираолу BBC.