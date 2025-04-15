Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Фулхэм – 1:0. Хватило первой минуты. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Борнмут
14.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 апреля 2025, 04:03 | Обновлено 15 апреля 2025, 04:11
53
0

Борнмут – Фулхэм – 1:0. Хватило первой минуты. Видео гола и обзор

Хозяева попытаются побороться за Лигу конференций

15 апреля 2025, 04:03 | Обновлено 15 апреля 2025, 04:11
53
0
Борнмут – Фулхэм – 1:0. Хватило первой минуты. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля прошел матч 32-го тура АПЛ «Борнмут» - «Фулхэм». Встречу сыграли на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Украинец Илья Забарный оказался на скамейке запасных, что было несколько непрогнозируемо.

Сам матч удачно начали хозяева. Антуан Семенио забил уже на 1-й минуте. В итоге этот гол остался единственным в игре.

Забарный на поле появился в начале второго тайма. Это первая игра с мая 2023 года, когда украинский защитник начал матч не в основном составе.

АПЛ. 32-й тур, 14 апреля.

Борнмут – Фулхэм – 1:0

Голы: Семенио, 1

Видео голов и обзор матча


События матча

1’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
По теме:
Борнмут наконец-то выиграл в АПЛ. Ираола удивил Забарного
«Мы молоды, но...» Забарный рассказал про свой супердуэт с Хейсеном
Ньюкасл – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андони Ираола Борнмут смотреть онлайн Илья Забарный
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
Футбол | 14 апреля 2025, 11:51 11
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги

Ирина Морозюк ответила на вопрос подписчика

Жорже Мендеш назвал трансферную стоимость Лунина
Футбол | 15 апреля 2025, 00:29 0
Жорже Мендеш назвал трансферную стоимость Лунина
Жорже Мендеш назвал трансферную стоимость Лунина

«Реал» открыт к переговорам по трансферу Андрея

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Бокс | 14.04.2025, 08:21
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Футбол | 14.04.2025, 10:30
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Футбол | 14.04.2025, 19:57
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
14.04.2025, 12:18 2
Футбол
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
5 шайб и победа в овертайме. Украина сыграла с Польшей
13.04.2025, 21:46 8
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
Зинедин ЗИДАН: «Эти двое меня сводят с ума»
14.04.2025, 00:03 1
Футбол
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
13.04.2025, 03:32
Авто/мото
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 8
MMA
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
Обновленная таблица УПЛ. Сколько очков между Динамо, Александрией, Шахтером
14.04.2025, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем