Борнмут – Фулхэм – 1:0. Хватило первой минуты. Видео гола и обзор
Хозяева попытаются побороться за Лигу конференций
14 апреля прошел матч 32-го тура АПЛ «Борнмут» - «Фулхэм». Встречу сыграли на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Украинец Илья Забарный оказался на скамейке запасных, что было несколько непрогнозируемо.
Сам матч удачно начали хозяева. Антуан Семенио забил уже на 1-й минуте. В итоге этот гол остался единственным в игре.
Забарный на поле появился в начале второго тайма. Это первая игра с мая 2023 года, когда украинский защитник начал матч не в основном составе.
АПЛ. 32-й тур, 14 апреля.
Борнмут – Фулхэм – 1:0
Голы: Семенио, 1
Видео голов и обзор матча
События матча
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