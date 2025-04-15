Борнмут – Фулхэм – 1:0. Хватило первой минуты. Видео гола и обзор

14 апреля прошел матч 32-го тура АПЛ «Борнмут» - «Фулхэм». Встречу сыграли на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Украинец Илья Забарный оказался на скамейке запасных, что было несколько непрогнозируемо.

Сам матч удачно начали хозяева. Антуан Семенио забил уже на 1-й минуте. В итоге этот гол остался единственным в игре.

Забарный на поле появился в начале второго тайма. Это первая игра с мая 2023 года, когда украинский защитник начал матч не в основном составе.

АПЛ. 32-й тур, 14 апреля.

Борнмут – Фулхэм – 1:0

Голы: Семенио, 1

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