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Чемпионат Англии
Борнмут
14.04.2025 22:00 - : -
Фулхэм
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Англия
14 апреля 2025, 01:11 |
199
0

Борнмут – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 апреля в 22:00 по Киеву

14 апреля 2025, 01:11 |
199
0
Борнмут – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 14 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Борнмут» – «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Борнмут

Серия «Борнмута» без побед слегка затянулась. В матчах АПЛ команда последний раз выигрывала 15 февраля, когда со счетом 3:1 одолела «Саутгемптон». С того времени команда потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью. На своем поле «Борнмут» проиграл четыре матча подряд. В турнирной таблице команда занимает десятое место, хотя до кризиса шла в зоне еврокубков.

Фулхэм

В предыдущих матчах АПЛ «Фулхэм» чередовал победы и поражения. Команда обыграла «Вулверхэмптон» и уступила «Брайтону» (1:2). Затем последовали победа над «Тоттенхэмом» (2:0), поражение от «Арсенала» (1:2). В последнем перед матчем с «Борнмутом» туре «Фулхэм» на своем поле со счетом 3:2 обыграл «Ливерпуль». В турнирной таблице чемпионата Англии «Фулхем» идет на восьмом месте. От зоны еврокубков команду отделяет пять очков.

Личные встречи

Матч первого круга команды завершили вничью 2:2. Из последних пяти поединков «Борнмут» выиграл два. Одна победа на счету «Фулхэма».

«Борнмут» – «Фулхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,27 гола за игру. Средняя результативность «Фулхэма» в гостях составляет 1,47 гола за матч.

Возможные составы

  • «Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Смит, Хейзен, Забарный, Кук, Адамс, Уаттара, Скотт, Семеньо, Эванилсон.
  • «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Кастань, Басси, Андерсен, Берге, Лукич, Ивоби, Сессеньон, Перейра, Муниз.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
14 апреля 2025 -
22:00
Фулхэм
Тотал больше 2,5 1,74 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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