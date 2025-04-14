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Англия
14 апреля 2025, 21:12 | Обновлено 14 апреля 2025, 21:14
2568
5

Наставник Борнмута удивил решением по Забарному перед матчем АПЛ

Илья начнет матч против «Фулхэма» на скамейке запасных

14 апреля 2025, 21:12 | Обновлено 14 апреля 2025, 21:14
2568
5
Наставник Борнмута удивил решением по Забарному перед матчем АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 14 апреля, состоится заключительный матч 32 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» дома сыграет против «Фулхэма».

Андони Ираола и Марку Силва определились со стартовыми составами своих команд на матч АПЛ. Неожиданно в стартовую 11-ю «вишен» не попал украинский защитник Илья Забарный, который начнет матч на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне «Борнмут» занимает десятое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 45 турнирных пунктов после 23 сыгранных матчей.«Фулхэм» находится на 8 строчке по 48 баллами.

Матч «Борнмут» – «Фулхэм» запланирован на понедельник, 14 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Фулхэм Андони Ираола Илья Забарный Марку Силва
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 5
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saltim
Ничего удивительного! После той красной он играет крайне неудачно и неуверенно. Эти разговоры про топ клуб к добру не приводят
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-5
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