Наставник Борнмута удивил решением по Забарному перед матчем АПЛ

В понедельник, 14 апреля, состоится заключительный матч 32 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» дома сыграет против «Фулхэма».

Андони Ираола и Марку Силва определились со стартовыми составами своих команд на матч АПЛ. Неожиданно в стартовую 11-ю «вишен» не попал украинский защитник Илья Забарный, который начнет матч на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне «Борнмут» занимает десятое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 45 турнирных пунктов после 23 сыгранных матчей.«Фулхэм» находится на 8 строчке по 48 баллами.

Матч «Борнмут» – «Фулхэм» запланирован на понедельник, 14 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.