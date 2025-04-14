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  4. Такого не было почти два года. В Англии шокированы решением по Забарному
Англия
14 апреля 2025, 22:22 |
1590
2

Такого не было почти два года. В Англии шокированы решением по Забарному

Илья остался в запасе

14 апреля 2025, 22:22 |
1590
2
Такого не было почти два года. В Англии шокированы решением по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 14 апреля, проходит матч 32-го тура АПЛ «Борнмут» – «Фулхэм». Встреча проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Андони Ираола выбрал стартовый состав «вишен» на этот матч, чем многих удивил. Неожиданно в стартовую 11-ку «Борнмута» не попал украинский защитник Илья Забарный, который начнет матч на скамейке запасных.

Впервые с 6 мая 2023 года Илья Забарный остался на скамейке запасных «Борнмута».

В активе Забарного в этом сезоне 32 матча. Ранее «Борнмут» определился, что делать с Забарным. Решение расстроит украинца.

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андони Ираола стартовые составы Борнмут Илья Забарный
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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MCD-MEL
Як на мене то тут два варіанти:
1) мікро ушкодження, що погано.
2) починають вчитись грати без нього (значить є 100% варіант на підвищення, що не може не радувати)
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-1
saltim
Вся Англия содрогнулась от ужаса. Заба на лавке!
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-1
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