Такого не было почти два года. В Англии шокированы решением по Забарному

В понедельник, 14 апреля, проходит матч 32-го тура АПЛ «Борнмут» – «Фулхэм». Встреча проходит на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Андони Ираола выбрал стартовый состав «вишен» на этот матч, чем многих удивил. Неожиданно в стартовую 11-ку «Борнмута» не попал украинский защитник Илья Забарный, который начнет матч на скамейке запасных.

Впервые с 6 мая 2023 года Илья Забарный остался на скамейке запасных «Борнмута».

В активе Забарного в этом сезоне 32 матча. Ранее «Борнмут» определился, что делать с Забарным. Решение расстроит украинца.