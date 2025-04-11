Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца

По информации The Athletic, в Борнмуте уже смирились с тем, что основной центральный защитник Дин Хейсен покинет команду после нынешнего сезона.

В контракте 19-летнего игрока прописана клаусула в размере 50 миллионов фунтов, и уже очевидно, что другие клубы выплатят такую сумму за перспективного испанца.

Кроме того, летом Борнмут готов продать защитника Милоша Керкеза и вингера Антуана Семеньо, однако устраивать распродажу руководство не собирается.

И продавать еще одного центрального защитника, Илью Забарного, клуб не планирует. Сообщается, что в контракте украинца клаусулы нет, поэтому изменить решение менеджмента может только огромная сумма, предложенная за игрока.

В нынешнем сезоне Илья провел 32 матча.