Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Клуб не продаст двух ключевых центральных защитников
По информации The Athletic, в Борнмуте уже смирились с тем, что основной центральный защитник Дин Хейсен покинет команду после нынешнего сезона.
В контракте 19-летнего игрока прописана клаусула в размере 50 миллионов фунтов, и уже очевидно, что другие клубы выплатят такую сумму за перспективного испанца.
Кроме того, летом Борнмут готов продать защитника Милоша Керкеза и вингера Антуана Семеньо, однако устраивать распродажу руководство не собирается.
И продавать еще одного центрального защитника, Илью Забарного, клуб не планирует. Сообщается, что в контракте украинца клаусулы нет, поэтому изменить решение менеджмента может только огромная сумма, предложенная за игрока.
В нынешнем сезоне Илья провел 32 матча.
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