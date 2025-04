Легендарная Серена Уильямс спродюсирует новый теннисный сериал Netflix

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде Серена Уильямс станет исполнительным продюсером предстоящей адаптации романа Тейлор Дженкинс Рейд «Кэрри Сото возвращается», которая разрабатывается для платформы Netflix.

Сериал будет создан в сотрудничестве с продюсерской компанией Уильямс Nine Two Six и перенесет на экран одноименный роман 2022 года о профессиональной теннисистке, вернувшейся на корт ради последнего сезона. По данным Deadline, в сериале будет отражена и сама карьера Серены.

43-летняя американка подтвердила новость у себя в Instagram Stories, опубликовав скриншот статьи Deadline и отметив аккаунт своей продюсерской компании.

История рассказывает о вымышленной теннисной легенде Кэрри Сото, которая в 37 лет возвращается на корт после завершения карьеры, чтобы защитить свой рекорд по числу титулов Большого шлема от напора восходящей молодой звезды. Хотя персонаж Кэрри Сото не основан напрямую на самой Уильямс, Тейлор Дженкинс Рейд ранее признавалась, что карьера Серены оказала большое влияние на сюжет ее романа. Сама писательница также выступит продюсером проекта.

Это далеко не первый крупный проект Уильямс за кулисами. В 2024 году она выступила исполнительным продюсером документального сериала «На арене: Серена Уильямс», а также фильма «Король Ричард» (2021) – о детстве Серены и Винус Уильямс в Комптоне. Над обоими проектами она работала совместно со своей сестрой и многократной чемпионкой турниров Большого шлема Винус Уильямс.