Ньюкасл Юнайтед повторил клубное достижение сезона-1930/31

«Ньюкасл Юнайтед» впервые за 94 года дважды в сезоне победил «Манчестер Юнайтед» (4:1 дома и 2:0 на выезде).

Также «сороки» впервые за 55 лет победили «красных дьяволов» в трех подряд домашних матчах.

27-летний английский полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс стал лишь вторым игроком в истории команды, который сделал дубль в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед», после Алана Ширера в 2000 году.

