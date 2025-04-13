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Чемпионат Италии
Лацио
13.04.2025 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 апреля 2025, 15:32 |
56
0

Лацио – Рома. Римское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля поединок 32 тура итальянской Серии А

13 апреля 2025, 15:32 |
56
0
Лацио – Рома. Римское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римские «Лацио» и «Рома».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лацио – Рома. Римское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лацио – Рома
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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Лацио Рома Рим Лацио - Рома Артем Довбик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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