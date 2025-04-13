Лацио – Рома. Римское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля поединок 32 тура итальянской Серии А
В воскресенье, 13 апреля, состоится матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римские «Лацио» и «Рома».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лацио – Рома. Римское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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