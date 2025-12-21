Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны

«Галатасарай» нацелился на украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Турецкий «Галатасарай», 25-кратный чемпион Суперлиги, рассматривает возможность усиления флангов атаки и обратил внимание на украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова после недавнего матча против «Реала» Сосьедад.

По информации источника, стамбульский клуб включил футболиста в список потенциальных трансферных целей. Контракт украинца с «Жироной» действует до лета 2027 года.

В этом сезоне в активе Цыганкова 12 матчей, четыре гола и две результативные передачи.

Ранее на трансфер Цыганкова претендовал еще один прославленный клуб из Турции – «Трабзонспор», за который играют трое украинцев – Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан.

Галатасарай трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
Artem_Ponomar
ще зарано йому переходити в Туреччину
