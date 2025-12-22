Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Малиновскому вынесли вердикт за его игру в матче с Аталантой
Италия
22 декабря 2025, 02:15
Украинский хавбек провел на поле 67 минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Стала известна оценка украинского хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского за матч чемпионата Италии с «Аталантой».

Поединок 15-го тура Серии завершился победой «бергамасков» со счетом 1:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле 67 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили игру полузащитника в 6.4 и 6.6 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал защитник гостей Исак Хин с оценкой 8.1. WhoScored выделил Мартена де Рона, оценка которого составляет 8.0.

Серия A Дженоа Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа - Аталанта Мартен де Рон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
