Малиновскому вынесли вердикт за его игру в матче с Аталантой

Стала известна оценка украинского хавбека «Дженоа» Руслана Малиновского за матч чемпионата Италии с «Аталантой».

Поединок 15-го тура Серии завершился победой «бергамасков» со счетом 1:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле 67 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaSCore и WhoScored оценили игру полузащитника в 6.4 и 6.6 баллов соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал защитник гостей Исак Хин с оценкой 8.1. WhoScored выделил Мартена де Рона, оценка которого составляет 8.0.