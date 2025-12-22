Тренер Астон Виллы открыто рассказал о шансах на чемпионство

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери скептически оценивает шансы своего коллектива на чемпионство в текущем сезоне.

После того как бирмингемцы одолели «Манчестер Юнайтед» (2:1) в рамках 17–го тура АПЛ, их победная серия достигла десяти матчей. Сейчас команда удерживает третью строчку в первенстве, имея лишь три очка отставания от «Арсенала», который возглавляет таблицу.

О перспективах завоевания трофея

«Мы должны трезво оценивать наши возможности. Нам доводилось противостоять таким грандам, как «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Безусловно, мы праздновали успех в домашних матчах против них, однако эти клубы обладают колоссальным тактическим опытом и подбором футболистов мирового уровня. Несмотря на наличие сильных игроков в нашем составе, на деле мы не являемся их прямыми конкурентами в гонке за титул.

Наши текущие позиции – результат выдающейся работы. Футболисты полностью сосредоточены на реализации нашей стратегии и демонстрируют завидную стабильность. Но это не делает нас фаворитами в борьбе за первое место.

Безусловно, на протяжении последних трех лет мы держим определенную планку и регулярно участвуем в еврокубках. Тем не менее крайне важно сохранять скромность.

Нужно осознавать, каким трудом нам даются очки. Наша цель – оставаться конкурентоспособными и требовательными к себе. Именно благодаря такому подходу мы находимся среди лидеров».