Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?
Виталию и партнерам не удалось остановить лондонскую команду
20 декабря «Эвертон» и «Арсенал» провели матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ириски» пытались сдержать лидера чемпионата на своей арене «Hill Dickinson Stadium», однако «канониры» добились желаемого результата (1:0).
Лондонские гости одержали победу благодаря реализованному пенальти в первом тайме: автором гола стал Виктор Дьекереш.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел все 90 минут на футбольном поле, за что получил среднюю оценку от SofaScore – 6.7.
Героем матча по версии статистического портала стал полузащитник «Арсенала» Деклан Райс – 7.9.
Оценки матча «Эвертон» – «Арсенал» от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оказывается, что Бленуце хотел подписать «Шальке»
Ярослав Ракицкий может покинуть одесский «Черноморец»