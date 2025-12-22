Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?

20 декабря «Эвертон» и «Арсенал» провели матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ириски» пытались сдержать лидера чемпионата на своей арене «Hill Dickinson Stadium», однако «канониры» добились желаемого результата (1:0).

Лондонские гости одержали победу благодаря реализованному пенальти в первом тайме: автором гола стал Виктор Дьекереш.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел все 90 минут на футбольном поле, за что получил среднюю оценку от SofaScore – 6.7.

Героем матча по версии статистического портала стал полузащитник «Арсенала» Деклан Райс – 7.9.

Оценки матча «Эвертон» – «Арсенал» от SofaScore