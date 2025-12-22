Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
22 декабря 2025, 02:12 | Обновлено 22 декабря 2025, 02:14
Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?

Виталию и партнерам не удалось остановить лондонскую команду

Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

20 декабря «Эвертон» и «Арсенал» провели матч 17-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ириски» пытались сдержать лидера чемпионата на своей арене «Hill Dickinson Stadium», однако «канониры» добились желаемого результата (1:0).

Лондонские гости одержали победу благодаря реализованному пенальти в первом тайме: автором гола стал Виктор Дьекереш.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел все 90 минут на футбольном поле, за что получил среднюю оценку от SofaScore – 6.7.

Героем матча по версии статистического портала стал полузащитник «Арсенала» Деклан Райс – 7.9.

Оценки матча «Эвертон» – «Арсенал» от SofaScore

По теме:
Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола
Лидс – Кристал Пэлас – 4:1. Дубль Калверта-Льюина. Видео голов, обзор матча
Ньюкасл – Челси – 2:2. Камбэк лондонцев, невероятный штрафной. Видео голов
Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Арсенал Виталий Миколенко оценки SofaScore Деклан Райс
