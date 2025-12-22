Тренер Вильярреала резко высказался о решениях арбитра в матче с Барсой

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал судейские решения в матче с «Барселоной» в 17-м туре Ла Лиги (0:2).

На 39-й минуте за фол на Ламине Ямале красную карточку получил полузащитник хозяев Ренату Вейга.

На 67-й минуте голкипер гостей Жоан Гарсия пытался выбить мяч с рук из штрафной, но помешал ему Рафa Марина. В результате Гарсия выронил мяч и начал борьбу за него с игроком «Вильярреала», который упал в штрафной «Барсы». Судья встречи – Хавьер Альберола Рохас.

«Думаю, большинство со мной согласятся. Мы увидели великолепный, мощный «Вильярреал». У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Я не понимаю, в чем разница между эпизодом с пенальти и моментом с Жоаном Гарсией, который мешал нашему игроку дотянуться до мяча.

Команда продолжала следовать плану: у соперника было владение, но без опасных подходов, им было неудобно. Наши моменты были гораздо более опасными.

Считаю, что лучшим игроком «Барселоны» сегодня был голкипер. Я смотрю эпизод с Жоаном Гарсией – на мой взгляд, это пенальти. Я уважаю любое другое мнение.

Такое бывает в течение сезона: соперник почти не подходит к воротам, но забивает. Мы не должны терять веру. Я знал, что команда будет играть хорошо.

Она не утратила ни качества игры, ни соревновательного духа. Могу только поздравить своих игроков. Даже вдесятером мы боролись и создавали моменты. Чего еще желать?

Мы допустили ошибку, которую можно было избежать – удаление, сильно повлиявшее на ход матча. Я говорил арбитру: если сначала показывают желтую, а затем ВАР вызывает на красную – это нормально. Но когда сразу дают красную, я не понимаю, почему нельзя сделать наоборот.

Для меня это не удаление. Контакт жесткий, но серьезности нет. С другого ракурса возникают сомнения. Я видел более высокий подкат – этот был по земле.

Я считаю, что это несерьезно: нет выворачивания голеностопа. Арбитр видит серьезность… При той игре, что мы показывали, команда играла отлично 38 минут. И оставлять ее вдесятером в такой момент…

Арбитр сказал мне, что для него всё было абсолютно ясно», – отметил Марселино.