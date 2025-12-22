Ворота на замке. Забарный получил высокую оценку за победу в Кубке Франции

20 декабря ПСЖ встретился с клубом «Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции.

Матч на арене «Эммануэль Мюрзо» в городе Нант завершился уверенной победой звездных гостей со счетом 4:0.

В стартовом составе ПСЖ вышел украинский защитник Илья Забарный, который отыграл все 90 минут встречи.

Статистический портал SofaScore оценил выступление украинского футболиста в 7.5 балла, тогда как более высокую оценку получили лишь четыре игрока.

Лучшим игроком матча был признан Гонсалу Рамуш – дубль и оценка 9.3. Второе место в рейтинге занял автор первого гола Дезире Дуэ (8.6). Усман Дембеле, оформивший гол + пас, получил 8.2 балла.

Оценки матча «Фонтене» – ПСЖ от SofaScore