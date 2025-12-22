Ворота на замке. Забарный получил высокую оценку за победу в Кубке Франции
Лишь четверо игроков имеют лучший балл за Илью
20 декабря ПСЖ встретился с клубом «Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции.
Матч на арене «Эммануэль Мюрзо» в городе Нант завершился уверенной победой звездных гостей со счетом 4:0.
В стартовом составе ПСЖ вышел украинский защитник Илья Забарный, который отыграл все 90 минут встречи.
Статистический портал SofaScore оценил выступление украинского футболиста в 7.5 балла, тогда как более высокую оценку получили лишь четыре игрока.
Лучшим игроком матча был признан Гонсалу Рамуш – дубль и оценка 9.3. Второе место в рейтинге занял автор первого гола Дезире Дуэ (8.6). Усман Дембеле, оформивший гол + пас, получил 8.2 балла.
Оценки матча «Фонтене» – ПСЖ от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коротун рассказал о трансферных аппетитах харьковского гранда
Украинца может приобрести «Бешикташ»