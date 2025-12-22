Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворота на замке. Забарный получил высокую оценку за победу в Кубке Франции
Кубок Франции
22 декабря 2025, 01:29 | Обновлено 22 декабря 2025, 01:31
Лишь четверо игроков имеют лучший балл за Илью

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

20 декабря ПСЖ встретился с клубом «Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции.

Матч на арене «Эммануэль Мюрзо» в городе Нант завершился уверенной победой звездных гостей со счетом 4:0.

В стартовом составе ПСЖ вышел украинский защитник Илья Забарный, который отыграл все 90 минут встречи.

Статистический портал SofaScore оценил выступление украинского футболиста в 7.5 балла, тогда как более высокую оценку получили лишь четыре игрока.

Лучшим игроком матча был признан Гонсалу Рамуш – дубль и оценка 9.3. Второе место в рейтинге занял автор первого гола Дезире Дуэ (8.6). Усман Дембеле, оформивший гол + пас, получил 8.2 балла.

Оценки матча «Фонтене» – ПСЖ от SofaScore

По теме:
Без сенсаций. Определены все участники 1/16 финала Кубка Франции
Желтая за болтовню. Какую оценку получил Миколенко в матче с Арсеналом?
БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
Кубок Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Фонтене оценки SofaScore Гонсалу Рамуш Усман Дембеле Дезире Дуэ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
