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12 апреля 2025, 15:27 |
281
0

Две смерти. Матч Кубка Либертадорес был остановлен из-за болельщиков

«Коло-Коло» и «Форталеза» покинули поле на 70-й минуте

12 апреля 2025, 15:27 |
281
0
Две смерти. Матч Кубка Либертадорес был остановлен из-за болельщиков
Instagram. Стадион Монументаль в Чили

11 апреля состоялся матч второго тура группы E Кубка Либертадорес, в котором встретились «Коло-Коло» (Чили) и бразильская «Форталеза».

Поединок был остановлен на 70-й минуте из-за болельщиков, которые выбежали на поле. Они разбили стекло, которое отделяло их от футболистов и преодолели защитные ограждения. Фанаты держали в руках различные предметы, которые могли навредить игрокам.

Матч проходил на стадионе «Монументаль» в чилийской столице Сантьяго. Футболисты и тренерский штаб «Форталеза» сразу покинули поле.

Руководство КОНМЕБОЛ сообщило, что матч отменен, а решение о его результате и санкции к виновникам будут определены дисциплинарным комитетом Южноамериканской конфедерации футбола.

Перед началом этого поединка на входе на стадион погибли два болельщика – бразильская пресса сообщила, что это были 18-летняя девушка и 13-летний парень. В полиции заявили, что причиной смерти двух людей стало ограждение, которое упало на фанатов. Однако, очевидцы сообщили, что погибших переехал полицейский автомобиль.

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Кубок Либертадорес Форталеза Коло-Коло смерть трагедия болельщики
Николай Титюк Источник: Beinsports.com
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