Две смерти. Матч Кубка Либертадорес был остановлен из-за болельщиков

11 апреля состоялся матч второго тура группы E Кубка Либертадорес, в котором встретились «Коло-Коло» (Чили) и бразильская «Форталеза».

Поединок был остановлен на 70-й минуте из-за болельщиков, которые выбежали на поле. Они разбили стекло, которое отделяло их от футболистов и преодолели защитные ограждения. Фанаты держали в руках различные предметы, которые могли навредить игрокам.

Матч проходил на стадионе «Монументаль» в чилийской столице Сантьяго. Футболисты и тренерский штаб «Форталеза» сразу покинули поле.

Руководство КОНМЕБОЛ сообщило, что матч отменен, а решение о его результате и санкции к виновникам будут определены дисциплинарным комитетом Южноамериканской конфедерации футбола.

Перед началом этого поединка на входе на стадион погибли два болельщика – бразильская пресса сообщила, что это были 18-летняя девушка и 13-летний парень. В полиции заявили, что причиной смерти двух людей стало ограждение, которое упало на фанатов. Однако, очевидцы сообщили, что погибших переехал полицейский автомобиль.

Momento que os jogadores do Fortaleza correm desesperadamente para o vestiário após a invasão da torcida do Colo-Colo.



Torcedores estão revoltados pela morte de 2 jovens da organizada do Colo-Colo que foram mortos por policiais na entrada do estádio. pic.twitter.com/4sDnjC39UA