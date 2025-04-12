Две смерти. Матч Кубка Либертадорес был остановлен из-за болельщиков
«Коло-Коло» и «Форталеза» покинули поле на 70-й минуте
11 апреля состоялся матч второго тура группы E Кубка Либертадорес, в котором встретились «Коло-Коло» (Чили) и бразильская «Форталеза».
Поединок был остановлен на 70-й минуте из-за болельщиков, которые выбежали на поле. Они разбили стекло, которое отделяло их от футболистов и преодолели защитные ограждения. Фанаты держали в руках различные предметы, которые могли навредить игрокам.
Матч проходил на стадионе «Монументаль» в чилийской столице Сантьяго. Футболисты и тренерский штаб «Форталеза» сразу покинули поле.
Руководство КОНМЕБОЛ сообщило, что матч отменен, а решение о его результате и санкции к виновникам будут определены дисциплинарным комитетом Южноамериканской конфедерации футбола.
Перед началом этого поединка на входе на стадион погибли два болельщика – бразильская пресса сообщила, что это были 18-летняя девушка и 13-летний парень. В полиции заявили, что причиной смерти двух людей стало ограждение, которое упало на фанатов. Однако, очевидцы сообщили, что погибших переехал полицейский автомобиль.
Momento que os jogadores do Fortaleza correm desesperadamente para o vestiário após a invasão da torcida do Colo-Colo.— ⚽ (@DoentesPFutebol) April 11, 2025
Torcedores estão revoltados pela morte de 2 jovens da organizada do Colo-Colo que foram mortos por policiais na entrada do estádio. pic.twitter.com/4sDnjC39UA
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