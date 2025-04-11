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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Это был нелегкий матч. Надо отдать должное сопернице»
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 21:14 |
192
0

Элина СВИТОЛИНА: «Это был нелегкий матч. Надо отдать должное сопернице»

Украинка прокомментировала победу над Майей Хвалинской

11 апреля 2025, 21:14 |
192
0
Элина СВИТОЛИНА: «Это был нелегкий матч. Надо отдать должное сопернице»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка страны Элина Свитолина прокомментировала победу над Майей Хвалинской во второй игре матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши:

«Это определенно был нелегкий матч. Первый сет стал ключом к этой победе. Я играла хорошо, но надо отдать должное Майе, она играла в потрясающий теннис. Она действительно заставила меня потрудиться ради победы.

Я очень рада, что смогла принести общую победу сборной Украины. Тут была потрясающая атмосфера. Спасибо всем, что пришли и поддерживали. Спасибо польскому народу за поддержку Украине.

Это очень круто, что мы проводим такие противостояния. Мы тренируемся ради таких матчей. Это отличный момент».

В первой партии против Хвалинской Свитолина отыграла пять сетболов. Итоговый счет поединка – 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Элины.

Украинка добыла общую победу над Польшей благодаря викториям Свитолиной и Костюк. Также проходит парный матч между тандемами Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалинска.

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Украина – Польша – 2:0. Свитолина отыграла пять сетболов и принесла победу!
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Элина Свитолина Майя Хвалинская Украина - Польша женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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