Элина СВИТОЛИНА: «Это был нелегкий матч. Надо отдать должное сопернице»

Первая ракетка страны Элина Свитолина прокомментировала победу над Майей Хвалинской во второй игре матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши:

«Это определенно был нелегкий матч. Первый сет стал ключом к этой победе. Я играла хорошо, но надо отдать должное Майе, она играла в потрясающий теннис. Она действительно заставила меня потрудиться ради победы.

Я очень рада, что смогла принести общую победу сборной Украины. Тут была потрясающая атмосфера. Спасибо всем, что пришли и поддерживали. Спасибо польскому народу за поддержку Украине.

Это очень круто, что мы проводим такие противостояния. Мы тренируемся ради таких матчей. Это отличный момент».

В первой партии против Хвалинской Свитолина отыграла пять сетболов. Итоговый счет поединка – 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Элины.

Украинка добыла общую победу над Польшей благодаря викториям Свитолиной и Костюк. Также проходит парный матч между тандемами Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалинска.

