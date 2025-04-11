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Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 20:30 |
1590
1

Л. Киченок / Н. Киченок – Кубка / Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК Украина – Польша

11 апреля 2025, 20:30 |
1590
1
Л. Киченок / Н. Киченок – Кубка / Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE
ФТУ. Сестры Киченок

11 апреля проходит матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Третьими на корт выйдут тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалинская. Старт матча запланирован на 20:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Украина уже добыла общую победу над соперницами. Ранее свои одиночные матчи выиграли Марта Костюк и Элина Свитолина.

РАСПИСАНИЕ

АНОНС

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Людмила Киченок Майя Хвалинская Надежда Киченок смотреть онлайн Кубок Билли Джин Кинг Украина - Польша женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
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