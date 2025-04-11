Кубок Билли Джин Кинг11 апреля 2025, 20:30 |
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Л. Киченок / Н. Киченок – Кубка / Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК Украина – Польша
11 апреля 2025, 20:30 |
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11 апреля проходит матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.
Третьими на корт выйдут тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалинская. Старт матча запланирован на 20:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Украина уже добыла общую победу над соперницами. Ранее свои одиночные матчи выиграли Марта Костюк и Элина Свитолина.
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