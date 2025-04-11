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  4. Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году
Major League Soccer
11 апреля 2025, 18:21 |
2305
2

Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году

Легендарный аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

11 апреля 2025, 18:21 |
2305
2
Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси продлит контракт с «Интер Майами», сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Действующее соглашение 37-летнего футболиста действует до окончания 2025 календарного года, но боссы клубы близки к договоренности о пролонгации сотрудничества с игроком еще на год. Руководство «Интер Майами» хочет, чтобы Лионель Месси сыграл на новом стадионе команды, который откроют как раз в 2026 году.

В 2025 году Лионель Месси провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, с кем сыграет Лионель Месси в полуфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

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Лионель Месси Интер Майами продление контракта Дэвид Орнштейн Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус Источник: The Athletic
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T-800
Маттеус: на чм82 был игроком БМо, в 86 - Баварии, в 90 - Интера, и 94-98 года снова Баварии
Лотар с Миро сыграли 49 игр в период 1982-2014 на ЧМ, но ни разу вместе ...
п.с.
подхватит у аргентинцев и португальцев кто-то подобным образом эстафетную палочку у Кр7 и Лео10?!
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0
T-800
Криштиану: на ЧМ 2006 представлял МЮ, в период 10-18 - Реал Мадрид, снова МЮ в 2022 году, но русскоязычная версия позиционирует португальца как свободным агентом, так как расторг контракт с Манчестером до первого матча на турнире ...
они с Месси могут поехать на очередной турнир, представляя уже третьи клубы ...
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0
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Теннис
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