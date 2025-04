Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси продлит контракт с «Интер Майами», сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Действующее соглашение 37-летнего футболиста действует до окончания 2025 календарного года, но боссы клубы близки к договоренности о пролонгации сотрудничества с игроком еще на год. Руководство «Интер Майами» хочет, чтобы Лионель Месси сыграл на новом стадионе команды, который откроют как раз в 2026 году.

В 2025 году Лионель Месси провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

