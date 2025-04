ОФИЦИАЛЬНО. История продолжается. Салах продлил контракт с Ливерпулем

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах продлил соглашение с клубом, сообщают социальные сети английского клуба.

Предыдущий контракт истекал уже этим летом, но стороны сумели договорить о новом. Мохамед будет выступать за «красных» до лета 2027 года.

В «Ливерпуль» Салах перешел летом 2017 года и провел за клуб 394 матча, забил 243 гола и отдал 111 ассистов. Вместе с клубом египтянин выиграл Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный Чемпионат Мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, 2 Кубка лиги и Суперкубок Англии.

Также Мохамед трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ.

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴