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Англия
11 апреля 2025, 10:16 | Обновлено 11 апреля 2025, 10:19
712
1

ОФИЦИАЛЬНО. История продолжается. Салах продлил контракт с Ливерпулем

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года

11 апреля 2025, 10:16 | Обновлено 11 апреля 2025, 10:19
712
1
ОФИЦИАЛЬНО. История продолжается. Салах продлил контракт с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах продлил соглашение с клубом, сообщают социальные сети английского клуба.

Предыдущий контракт истекал уже этим летом, но стороны сумели договорить о новом. Мохамед будет выступать за «красных» до лета 2027 года.

В «Ливерпуль» Салах перешел летом 2017 года и провел за клуб 394 матча, забил 243 гола и отдал 111 ассистов. Вместе с клубом египтянин выиграл Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный Чемпионат Мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, 2 Кубка лиги и Суперкубок Англии.

Также Мохамед трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших защитников мира определился со своим будущим.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: ФК Ливерпуль
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Mark4854590
Якби до цього все і ішло. Салах потрібен Ліверпулю, а футболіст непогано почуває себе у цьому клубі)
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