ОФИЦИАЛЬНО. История продолжается. Салах продлил контракт с Ливерпулем
Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах продлил соглашение с клубом, сообщают социальные сети английского клуба.
Предыдущий контракт истекал уже этим летом, но стороны сумели договорить о новом. Мохамед будет выступать за «красных» до лета 2027 года.
В «Ливерпуль» Салах перешел летом 2017 года и провел за клуб 394 матча, забил 243 гола и отдал 111 ассистов. Вместе с клубом египтянин выиграл Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный Чемпионат Мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, 2 Кубка лиги и Суперкубок Англии.
Также Мохамед трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ.
Ранее сообщалось о том, что один из лучших защитников мира определился со своим будущим.
.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴— Liverpool FC (@LFC) April 11, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой
Специалист поделился эмоциями от возвращения в Одессу