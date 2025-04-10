Один из лучших защитников мира определся со своим будущим

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк останется в английском клубе еще на два года. сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 33-летний футболист, действующее соглашение которого с английским грандом истекает летом 2025 года. принял решение продлить контракт еще на 2 года.

Вирджил отклонил предложения нескольких клубов и сейчас обговаривает финальные детали нового соглашения с «красными».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» близок к трансферу фулбэка.