Один из лучших защитников мира определся со своим будущим
Вирджил ван Дейк останется в «Ливерпуле»
Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк останется в английском клубе еще на два года. сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 33-летний футболист, действующее соглашение которого с английским грандом истекает летом 2025 года. принял решение продлить контракт еще на 2 года.
Вирджил отклонил предложения нескольких клубов и сейчас обговаривает финальные детали нового соглашения с «красными».
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» близок к трансферу фулбэка.
🚨🔴 Virgil van Dijk will extend his contract with Liverpool!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 10, 2025
The 33 y/o world-class centre-back has decided to stay at #LFC, despite receiving numerous approaches from other clubs – all of which he has turned down.
Final details are now being discussed. The plan is for Van… pic.twitter.com/b9nOnlZ2Mq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кто-то на таком уровне выступает в 40 лет, а кто-то – уже в 29…
Героем матча стал Ульрик Салтнес, который во втором тайме забил два мяча