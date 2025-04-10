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Англия
10 апреля 2025, 23:31 |
490
0

Один из лучших защитников мира определся со своим будущим

Вирджил ван Дейк останется в «Ливерпуле»

10 апреля 2025, 23:31 |
490
0
Один из лучших защитников мира определся со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк останется в английском клубе еще на два года. сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 33-летний футболист, действующее соглашение которого с английским грандом истекает летом 2025 года. принял решение продлить контракт еще на 2 года.

Вирджил отклонил предложения нескольких клубов и сейчас обговаривает финальные детали нового соглашения с «красными».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» близок к трансферу фулбэка.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
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